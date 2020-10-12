教育局繼吊銷一名播獨小學教師的註冊資格後，據聞再有一至兩名涉專業失德的教師可能也遭釘牌，一時間，教育局由敷衍塞責變成嚴正執法。但心水清的人都知，釘牌之舉無非虛應故事，不過迫於輿論壓力，不得不拿一兩個黃師祭旗罷了。

尤有甚者，局長楊潤雄至今仍不脫拖泥帶水的做法，連港獨絕對沒有教授意義和討論空間都不敢斬釘截鐵說清楚，反而支支吾吾，指教師若教授港獨議題，結論必須是不可行云云。筆者實在不明白，到底在課堂向「腦囟都未生埋」的小學生教授港獨目的何在？有甚麼好討論？即使結論是不可行又如何？誰能確保小學生在一知半解下不往港獨可行的方向想？難道課堂沒有更值得討論的東西可教嗎？

該名被釘牌的教師製作大量教材向小學生灌輸港獨思想，還花費大量時間介紹已被取締的港獨組織，端的是甚麼險惡用心，不言自明；更駭人聽聞的是，該校管理層不但認為無問題，甚至容許其教材供其他教師使用，這種教會學校端的又是甚麼惡劣用意，想一想也令人不寒而慄。無奈教育局直到今日都不肯公開涉事教師姓名，其他被裁定專業失德的黃師同樣不公布名單，到底楊潤雄知不知道自己職責何在？如果能不稱職、德不配位，好應該退位讓賢，而不是任由黃師播獨荼毒學生仍千方百計包庇，更不是任由教育腐爛還千方百計不作為。

為了反中仇共，整個教育系統不惜將年幼學子洗腦，還美其名曰學術自由、言論自由，終於搞到教育界烏煙瘴氣，是非顛倒，學生個個沒有國家觀念，甚至上街充當暴徒，前途盡毀。說到底，這些都是港英埋下的地雷，回歸後港府照單全收，中央置若罔聞，終於在今日嘗到苦果。再不釜底抽薪徹底改革教育制度、審核師資和撤換無能廢官，別說香港人心不回歸，更多更大的亂象必然陸續有來。