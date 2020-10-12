很多人擔心美國下任總統任誰上場，對中國的打壓都不會停止。我同意此說，但打壓的程度大抵有別，如果由民主黨的拜登和賀錦麗出掌正、副總統，中美關係應能有更多迴旋轉折的空間。

慢說由民主黨人入主白宮，即使現任總統特朗普，原本也沒打算跟中國硬磕到底，美國前國家安全顧問博爾頓早前出書，透露特朗普一度欲與華交好，甚至中國在新疆設立學習營，他也認為可以理解。

特朗普主動掀起對華貿易戰，原來只是計劃向入口的五百億美元中國貨加徵關稅，事前亦已提醒北京不要報復，否則懲罰加碼。豈料中國不甘示弱，以牙還牙，出招或明或暗，白宮主人在第一回合討不了好去，覺得顏面無光，更認定中國國家主席習近平是打牌高手，特朗普又豈肯服輸，便幾乎掏光家底，誓要與對手見個高低。若是純粹貿易之爭還好辦，兩國本來已達成了第一階段的和解協議，偏生在此時爆發了新冠肺炎疫情，特朗普處理不力，使美國染疫和染疫而死的人俱位居全球之冠。特朗普的性格就是遇事喜歡甩鍋予人，他便以中國隱瞞疫情為由，對華發動更猛烈攻勢，好轉移美國人的視線。

現在特朗普正部署另一輪甩鍋攻勢，他一味批評郵寄選票容易作偽，其實是準備一旦總統選舉輸了，便將責任推在問題選票上，甚至會試圖推翻選舉結果，這跟他將新冠肺炎疫情的責任歸咎於中國是同一伎倆。假如沒有新冠疫情，特朗普沒可乘之機，相信中美紛爭不至於發展到今日的地步。

但若是由拜登上場，中美關係便會朝較理性的方向發展，他競選初期口宣排華，不過是如矮子看戲，隨人叫好，未必是其真實意思。且看近期的辯論會，民主黨已開始避談制裁中國的問題了。