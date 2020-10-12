老朽說香港教育大崩壞，有不少讀者認同。事實擺在眼前，根據警方提供嘅數字，自去年六月九日至今年九月十五日，因黑暴事件被捕嘅一萬零二百二十二人，當中近四千人報稱學生，大專生及中學生分別佔約五成半及四成半。有關數字足以證明香港教育大崩壞！咁多學生熱愛做「街頭戰士」、「火魔法師」，而不是在校園讀書做學問或討論功課。大專生不正是要如當年北大校長蔡元培所指出，應在大學研究高深學問、砥礪德行嗎？怎麼都跑上街「違法達義」，想做炮灰做監躉而「令人生更精彩」？

九龍塘宣道小學一名教師涉嫌喺教材散播「港獨」訊息，被教育局首次以「專業失德」將佢釘牌，有聲音指這一槍開得太遲，質疑教育局局長楊潤雄若早點執正來做，應早有教師因「專業失德」被釘牌！楊近日表示，教育局現正調查一、兩宗涉及教師專業操守問題嘅嚴重個案，涉及教師準備課堂、態度及教材問題，但仍要花時間處理，以考慮是否決定取消涉事教師嘅註冊，強調會依法辦事。老朽希望楊局長說得出做得到，皆因為官避事平生恥，何況姑息養奸，害慘的是學生。

事實上，香港教育爛透，港台有個評論節目《左右紅藍綠》，去年搵個教育大學嘅講師上去亂噏廿四，抹黑警方無所不用其極，說警方進入理大不是為拘捕，係「極近距離瘋狂開槍，以市民同埋學生作為活靶」，咁嘅大學講師比之散播港獨嘅「專業失德」小學教師，不是有過之而無不及嗎？教育大學有沒有徹查這種信口開河、不學無術嘅講師？教育局有冇跟進？

這是培養中、小學師資的大學，沒有好的教育大學，中、小學的優秀師資哪裏來？當然，小學沒辦好，怎麼能有好中學，沒辦好中學，哪來好的大學？是以教育是一個有機的生命體，無論大中小學都要辦好，才可互相影響，否則教育必定大崩壞！