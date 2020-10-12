兩岸和平統一機會趨渺茫，近期討論解放軍武力攻台的言論愈來愈多。台獨派系一直以為，台海若有戰事，美軍一定會出動，「雙十」前夕，美國國家安全顧問奧布賴恩挑明了，美軍會否出動「存在很多的不確定性」，倒是台灣應該把軍事防衞開支增至佔本地生產總值的百分之三，大買武器、大整裝備才安全。奧氏的說法是，台灣只有變成一隻箭豬，連獅子也不想吃，那才安全！

台灣有本事變成一隻箭豬嗎？按照奧布賴恩在內華達大學一個活動的發言，他對兩岸戰局作出多項預言，亦對美國策略作了近年最清晰、亦是當下最實在的看法。只是，台獨派要繼續裝睡，也沒辦法。

奧氏認為，解放軍近年對海軍的建設，是自第一次世界大戰前德、英兩國比併海軍實力後，一個世紀以來僅見的最大規模行動，他直言解放軍的目的是要「將美國逐出西太平洋」，要「對台灣發動兩棲登陸戰」。

既然說到打台灣，美國大兵要出動護台嗎？早前特朗普不談，今次奧布賴恩也沒有直接說，但他那句美軍會否出兵「存在很多的不確定性」，已是近年最清晰的表態！因為他接下來要台灣靠自己，並拋出一個「箭豬」錦囊妙計。他說，台灣不能只把本地生產總值的百分之一花在國防上，只有花錢提升軍備，讓台灣成為一隻箭豬才安全，因為獅子一般不喜歡吃箭豬。

其實箭豬也好，肉豬也罷，美國眼中的台灣，都是獅子的獵物，美國只是想在肉豬被獵前，再狠刮一筆，要肉豬買盔甲、買箭刺，把自己升級為箭豬，只是可能嗎？

台灣目前的軍費開支已超過本地生產總值的百分之一，今年美國一再向台售武，亦令當地武器支出多達六千億元新台幣，早已超出預算，也超出能力，若按照美國的標準，台灣恐怕當褲子也做不到，怎麼做一隻有刺甲的豬？原來美國支招，也不過是找冤大頭而已。