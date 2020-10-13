反修例動亂一起，香港一些中產人士和青年質疑社會的發展，否定現時的境況，甚至認為他們已是「生於亂世」，因而要起而革命，用「攬炒」的方法來摧毀舊世界，建立新世界。

香港現時的境況真的是這麼不堪，現制度壓迫到要將之推翻才可「光復香港」嗎？

新冠肺炎疫情帶來的經濟打擊是全球一致，香港並不是獨受其害，打擊的程度也並非特別嚴重。而在疫前，香港的經濟奇迹早已褪色，主因是國際競爭愈來愈劇烈，經濟增長的表現，香港比不上新加坡、愛爾蘭，更比不上深圳。但香港仍維持與發達國家平均數相符的增長率，也沒有許多國家（包括發達和不發達）嚴重的失業問題和貧窮問題。香港的收入分配惡化是不好的趨勢，可是，貧窮的標準已勝以往，分配不均更多是高收入的過度集中和遠離一般收入。香港是以富豪數目多見稱，金融部門佔GDP兩成，就業只佔總人口的百分之五，顯示出金融從業人員的高收入。

香港的平均工資在亞太區內領先，專業人士的收入未必高於新加坡，但也優於日本、南韓、台灣，乃至澳洲、新西蘭。香港人詬病的是房地產價高，可是社會裏高的私有房擁有比例，卻使不少中產階級家庭擁有千萬元資產。這樣的社會已不是小康了，而收入就業的作用不僅反映在財富、生活的物質水平和質素，也會體現在文化、社會心理各個方面，實際上是政治發展的條件。香港的法制法治，政治的自由、民主、人權，在國際上是比上不足、比下有餘，居於全球前列而不是後半。

這種種現狀是人所共見，國際認可，為甚麼今天竟然有人視若無睹，甚至扭曲為香港已進入亂世？要說亂世，上世紀五、六十年代的香港才是。假若不是從佔中開始的暴亂，香港這幾年怎會有動亂呢？

所謂亂世是參與暴動者企圖製造出來，包括打砸燒和攬炒，不是香港原來的境況。由此而產生出香港社會的分化，一方製造亂世，造就革命奪權的條件；另一方是維護保守香港現時的境況，穩守防衞並找機會改善提升。雙方的目的是對立的，鬥爭便難免，要製造亂世的一方借助外力，所以國安法便出台來制止內外勾結的攬炒。

香港的太平盛世被動亂打破，加上新冠肺炎疫情、美國用冷戰對付中國，全球經濟進入不景，前景不樂觀，大多數市民的生計正面對嚴峻的挑戰。這不是亂世，而是危急存亡之秋，正需要以穩壓亂，以穩求全，便要對製造亂世者嚴加鎮壓，趕盡殺絕，維護大多數人的利益。