世界視線：亞洲北約觸底線　俄國鋯石破長空

俄羅斯最新型鋯石高超音速巡航導彈，本月六日以八倍音速劃破巴倫支海的長空。雖然俄國海軍聲稱，此次成功試射是慶祝普京總統次日六十八歲生日，但以克里姆林宮純熟老練的外交技巧，應不會不知試射這天亦正是美國國務卿蓬佩奧訪問東京，參加美日印澳「四方安全對話」，籌謀亞洲版小北約。

雖然在美國全力打壓中國的背景下，建立亞洲小北約普遍被解讀為又一圍堵北京之舉，但往往忽略了俄羅斯在亞洲的利益存在。作為一個橫跨歐亞的國家，俄羅斯不僅在遠東與日本存在領土糾紛，同時在南亞試圖維持與印度的傳統友誼，而亞洲小北約構想卻處處擾亂了克宮的安寧。

由於南千島群島（日本稱北方四島）主權糾紛，俄日自二戰結束後並未正式簽署和平條約。普京去年更明確指出，美日之間的軍事同盟關係，影響了俄日和平進程。如果有關同盟進一步擴大及強化至北約水平，那麼日本未來在遠東捲入任何軍事衝突，都將預期獲得盟國的軍事支援。

同樣在南亞，自前蘇聯時期克宮為獲得印度洋出海口及反華的共同需要，與印度保持牢固的友好關係。前蘇聯曾向印度提供大量援助，並從印度獲得大量武器訂單。蘇聯解體後，俄印繼承了友好關係，但莫迪政府近年卻與日美愈走愈近。印度以抵抗中國為由加入印太戰略圈，不僅開始購買美國先進武器，亦積極爭取美日投資。

「四方安全對話」國家各有利益考量，尤其印度和日本與鄰國都有領土糾紛，而美國亦小心翼翼避免給予過多承諾，故恐難在短期內升級至北約水平。但有關構思既已浮上水面，中俄就不會等閒視之。普京指鋯石成功試射是件國家大事，作為一款主要針對航母的利器，將在短期內裝備俄國海軍。

自此中俄俱擁有了美國暫無法攔截的高超音速導彈。軍事專家更預測，鋯石會進一步裝備至空中和水下武器，屆時美軍在遠東的軍事設施將完全處於俄太平洋艦隊打擊圈內，對依仗美國的區內各國，構成不可忽視的戰略威懾。