兔死狐悲，物傷其類。教協為被取消註冊的失德教師上訴，並不令人意外，這個所謂教育專業團體，早已墮落為是非不分、狼狽為奸的反中亂港團夥，眼見播獨黃師被釘牌，不反撲才怪。最令人嘆為觀止的是，對於教育局指該教師強加港獨思想於學生，教協政客葉建源竟稱該課堂很着重討論，學生在課堂上有不同看法，而學生有思想空間，當局亦找不到對學生造成實際損害的證據云云。這簡直是一派胡言，在小學課堂討論港獨到底想達到甚麼目的？小學生能有多少獨立思想空間？如果教師在課堂上散播納粹或恐怖主義，是否也沒問題？

同文說葉建源老奸巨猾，為利益不惜謊言假語，欺騙社會，可謂一針見血。教協被這班無恥政客及失德黃師把持，難怪一天天墮落。早前考評局被要求取消賣國試題，他們稱「剝奪教育界專業自主空間」，今次播獨黃師被釘牌，他們又指打壓學術和言論自由，可見他們的專業不是教書育人，而是宣揚賣國和港獨。有人將教協稱為「教邪」，雖不中亦不遠。事有必至，理有固然。香港回歸二十三年來紛紛擾擾，人心遲遲未能回歸，以致出現港獨歪風，一步步走向絕路，主要原因就是教育出了問題。反中亂港勢力深入校園，黃師長期播獨，不僅毒害一代代年輕人，更導致整個社會習非成是。葉建源稱在課堂上討論港獨不會對學生造成實際損害，分明是睜眼說瞎話，反修例黑暴中被捕的學生多達四千人，當中包括年僅十一歲的小學生，這不是實際損害又是甚麼？

歸根究柢，香港教育糜爛至此，教協黃師固然是罪魁禍首，港府也難辭其咎，若非教育局包庇縱容，黃師不可能如此放肆。實際上，九龍塘宣道小學這位黃師公然在課堂上播獨，已不只是專業失德的問題，而且涉嫌違反《港區國安法》，教育局僅僅予以釘牌，還拒絕公開姓名，這是包庇還是懲罰？