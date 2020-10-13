正論：起步在前變輸家　一籌莫展終亡港

一年一度的施政報告本來預定在周三公布，特首林鄭月娥卻臨時稱因為尋求中央支持，所以押後公布施政報告。林鄭月娥當日改為出席深圳特區建立四十周年慶祝大會。國家領導人將會南下參加一連三日的相關慶祝活動，林鄭月娥躋身大會中，在替深圳發展一日千里而感到高興的同時，會否為香港境況一落千丈而自慚形穢呢？

港深千百年來都是一家，最初同樣是郊野鄉村，人煙疏落，只是鴉片戰爭後中英簽訂多條不平等條約，割讓香港，令到彼此走上不同路。今年香港是開埠一百七十多年，因為得天獨厚的地理環境，以及微妙的政治因素，逐漸成為了中西方的自由貿易樞紐，經濟在七十年代起飛，成為亞洲四小龍，經濟文化都在區內佔領導地位。可惜盛極而衰，九七回歸前後，英國人留下不少政治炸彈，陸續爆發，港人治港，不但無力拆彈，而且倒行逆施，把特區推往萬劫不復的深淵。

深圳與香港的情況比較，正像寓言故事中的龜兔賽跑，香港當然就是那隻傲慢怠惰的驕兵兔子。深圳因為種種歷史不穩定因素，一直屈身漁村，蹉跎歲月，直到改革開放，在四十年前才成立深圳特區，由頭做起，與香港相差百多年的進程，可說是最名副其實的輸在起跑線。

開頭快慢不重要，抓緊目標專心前進始終會達到目標，深圳這四十年來也不是一帆風順，也要經過磨合期及摸索期，然而多番嘗試與改革，終於找到適合自己的路線，蛟龍終非池中物，一遇風雲便化龍。從鄉村變為工廠區，近年再憑創新帶動經濟，終成世界知名的科技產業中心，坐上資訊科技新經濟的快車，更有發展成為國際金融中心的計劃。說到底深圳幅員廣大，潛力無窮，又豈是彈丸之地香港可比？

二○一八年深圳的地區生產總值（GDP）首次超越香港，香港的28,453.17億港元，折合為24,000.98億元人民幣；而深圳則是24,221.98億元人民幣。這不僅是數字的問題，而是實質及象徵意義都是對香港當頭棒喝，要從昔日繁華夢醒來。深圳名正言順成為粵港澳大灣區的經濟總量「一哥」，正如寓言故事的結局，烏龜從後趕上，兔子追悔莫及。

香港輸在終點線，在大灣區發展可說是斯人獨憔悴，給深圳過了頭，甚至前景比澳門及珠海以及大灣區其他地方更為徬徨。經濟單一化，人口老化，食老本不思進取，炒樓炒股，所謂創新科技原來只是門面工夫設立一個創科局，一看投入在研究發明的經費，不但遠遠不及深圳，甚至連內地三、四線城市也比不上。若非中央開放個人遊，給本地經濟帶入生力軍，相信在沙士期間一早爆煲。然而長貧難顧，根基腐朽，暴潮與疫潮夾擊，立即現形，無能政府黔驢技窮，特區病入膏肓，一步一步邁向敗亡。

維港變為一潭死水，香港淪為臭港，亟需活水、生水注入，才能回復生氣。個人遊已經成為香港經濟不可或缺一部分，與旅遊零售消費甚至樓市都息息相關，當前因為封關近九個月，內地客絕迹，令到多個行業頓失支柱。當前急務自然是重新讓內地客來港，由於疫情顧慮，健康碼是可行的權宜之計，可是港版健康碼一直只聞樓梯響，由於疫情反覆，拖延數個月還未推出，中港脈絡未能打通，血液不能循環，百病必然叢生。全球疫情都反彈，香港難等到清零個案，這一天不知何時才到，難道一直無了期封閉中港關口嗎？惟有步步為營，與各地講解情況，商討互相通關，必須盡快推出港康碼，再遲一點恐怕百業都回天乏術。

不得不提，深圳在今年二月初已經推出「防疫健康碼」，成為全國首個推出健康碼的城市。同月國家政務服務平台啟動「防疫健康資訊碼」，至四月份，內地數百個城市實現跨省市的互認對接。粵港澳一直磋商三地互通健康碼，但現在廣東省與澳門已經恢復通關，香港是徹底大落後，何止輸給深圳，簡直是全國的車尾燈也看不見。

當前急務當然是抗疫，但同時亦要振興經濟。抗疫措施要張弛有道，過緊只會扼殺各行各業，第三波疫情其實主要是因為豁免外地海員與機師檢疫而引致，並非因為抗疫措施放寬，政府卻一刀切，令到不少行業成為代罪羔羊。禁食肆堂食是一個國際笑話，限桌令一枱四人與六人、八人，在抗疫方面有甚麼分別？但對於食肆生意卻是天淵之別。病毒無孔不入，不會只在限時限刻出現，也不會只光顧特定場所，所以抗疫措施絕對有需要適當放寬。

窮則變，變則通，要打通經濟命脈，樓市作為香港經濟大動脈，與多個行業息息相關，樓市活則經濟活，指標非常明顯。可是遇外圍經濟打擊，復受制於多重稅項辣招，樓市現在陷入冰河時期，對經濟更形雪上加霜。近年可見沒有炒賣情況，辣招已經完成歷史任務，各界人士力促撤銷辣招，可是政府置若罔聞，一拖再拖，外來資金固然卻步，本地人想買樓上車亦寸步難行，政府未能救市，反而親身再摧毀多一個行業。

苛政與民為敵，特區掌權者卻剛愎自用，冥頑不靈，死推萬億明日大嶼人工島填海工程，勢必花光儲備，掏空庫房，民調反映高官盡失民心，在國家領導人南下這個時刻，施政報告突然罕有地押後公布，令人想像是一個煞停警號，特區再倒行逆施，走上不歸路，將會車毀人亡。中央自從推出《港區國安法》，已經顯示在港撥亂反正的意圖，特區未來施政，將會更加受到北大人密切注視，再難自把自為，胡作非為。

香港這個小舞台不斷上演鬧劇，一籌莫展，自救乏力，應該慶幸有機會融入大灣區這個大舞台，為本港企業、專業和個人提供經濟增長機會，得以看到更廣闊的明天。在全國上下迎接深圳特區四十周年的喜慶氛圍，香港股市近日接連攀升，昨日更漲了五百多點。市場憧憬中央會給香港更多支持，一蹶不振的兔子要珍惜重新起步的機會，一旦錯過了，回頭已是百年身。