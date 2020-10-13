香港樓價貴如登天，做律師醫生都住不起港島區，要搬去大西北，一般市民只是盼可以住公屋又或者買居屋，這些都是需要政府興建，可惜政府房屋政策五時花六時變，一朝天子一朝臣，誰話事隨便來個一百八十度改變。每年八萬五個單位可以說不存在便不存在，之後可以停建居屋說停就停，然後又有一位特首說房屋是重中之重，一上任說找地起樓，找到離任都找不出成績可以見人，現屆政府，嘿，離地萬丈，連治安及疫情也搞不好，要建屋竟然是遠水救近火，一意孤行要建十幾廿年才有房屋供應的「明日大嶼」，總之一塌糊塗。

昨日報章頭版又是揭發港府建屋不力。整天說沒地起樓，卻浪費靚地多時，本報已報道多塊土地荒廢養蚊養草多年，大埔工業邨旁邊的海景土地暴殄天物，最新又揭發觀塘安達臣道石礦場用地，房屋發展拖拖拉拉十一年。政府聲稱安達臣道石礦場用地可提供約四十公頃土地作房屋及商業等用途，二○一三年決定將七幅安達臣道用地劃作私營房屋發展，但一拖再拖，一七年又改撥為公營房屋用地以應需求，就是因為這樣變來變去，蹉跎歲月，首批單位最快要二四年才可以落成，由規劃至有單位落成，花了十多年時間，人生有幾多個十年？

為官應該先天下之急而急，香港官僚卻倒轉，自己有樓住「你急佢唔急」，土地資源其實不是短缺，而是供應滯後，其中一個主因是規劃過程冗長，審批程序拖慢來做，例如改地契、規劃等，沒有十年都最少要八年，根本無心改革，縮短流程或者合併處理。

新界有大量官地預留興建丁屋，做了規劃但配套工程卻龜速執行，土地資源被浪費。說到這兒，不法之徒可比政府更善用官地，非法開路及建停車位效率極高。其實要建設起樓有多難？有心做三五七年都可以交貨，怎用等十幾年？