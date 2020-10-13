產評：港人有才乏出路　經濟沉淪能怪誰

所謂「良禽擇木而棲」，道理好簡單，人才要有好的環境，才可盡情發揮，取得最大的利益和成效。一個經濟發展成功的地方，自然能吸引人才匯聚；相反，未能為人才提供合理機會，留不住有志之士，本身必有問題！經濟發展長年空心化的香港，人才四散，正是典型的沉淪案例！

過去各路專才匯聚香江，帶來可觀的稅收和消費，亦造就香港成為國際大都會。惟回歸以來，港府在經濟發展上了無作為，繼製造業式微後，服務業亦「空心化」。無論是旅遊、零售，抑或金融，都只管「飯來張口」，沒有可持續策略強化長遠競爭力，結果眼白白讓機會流失，看着競爭對手爬頭。

以金融業為例，近十年不少後勤基地已搬到內地，主要是當地人才資源能進步迎合企業需要，工序北遷又可降成本。隨着時光消逝，如今非但後勤業務北遷，不少投資銀行都傾向首聘內地而非香港的金融專才！一來普通話更地道，二來與內地聯繫更密更廣，三來中港矛盾激化，企業不願因聘用港員工而蒙不必要的風險，免得失內地客戶。

事實上，過去外資主導香港經濟，投行都是外地專才當道，且壟斷所有融資大刁，但畢竟中、西文化有別，還是要用一定比例的本地人才，港人仍有可為。惟如今港股已是中資股天下，內企本身在財資業務的實力大有進步，自然傾向選用做事作風、溝通方式、背景相似的內地專才全面負責交易，更何況兩地交通便利、通訊設備完善，致使港人優勢驟減。

誠然，港人競爭力褪色不只是人才自身，政府失職令本土發展停滯也有莫大關連！無論對比同是亞洲四小龍的新加坡，抑或一河之隔、以「中國硅谷」為發展目標的深圳特區，香港經濟整體競爭力被比下去，缺乏發展機會是未能留住和吸納人才的根源。比如現在各傳統產業與創新科技融合是大勢所趨，偏偏這些年坐享可觀稅收的港府，在投入科研領域方面不成正比，在智能城市、科技研發和人才培訓、電子商貿等配套上，皆未如理想，各項政策落得一團糟！

此地不留人，自有留人處，人才永遠跟着機會走。港專才要求存，只有捨港外闖，日、台、星等地都在積極招攬，唯獨未見港府着手救亡，一貫離地、叫人自生自滅、愛理不理的傲慢態度。面對競爭日趨激烈，香港陣前缺兵，何以戰？廿一世紀是科技年代，最寶貴的資源正正是「人」。香港既難招才，更加趕才，如此下去，焉能不沉淪？