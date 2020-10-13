新冠肺炎第三波疫情還未斷尾，第四波又告殺到，這個時候當然又是「專家」登場侃侃而談的時候。曾批評全民檢測錯失時機、資源錯配的港大專家袁國勇警告，預料冬天隨時會有過萬人感染新冠肺炎，導致逾千人死亡，當局應着手討論，是否在法律上強制要求出現病徵者接受檢測。

這就奇了，這位專家明明說過，連到茶餐廳拉低口罩堂食都有極大感染風險，現在竟然倡議出現病徵才強制檢測，豈非太遲？萬一中招，患者在確診前早已將病毒傳播開去，這樣的強制檢測效果到底有多大？更何況，目前市民若發燒或出現流感病徵到公院求醫，院方的慣常做法都會為病人提供檢測；至於負擔得起私人檢測收費的市民，有病的時候大都願意付費檢測求個安心，起碼筆者的朋友之中便不乏這樣的例子。

說到底，只有全民強制檢測，才是最有效截斷隱形傳播鏈的方法，當日中央派員來港協助，港府為官避事，檢測僅自願而非強制，效果本已差了一截，詎料還要被「不問是非，只問政治」的黑醫護和各式專家不斷抹黑和唱衰，結果只有百多萬人接受抽樣，成績差強人意。如今第四波疫情迫在眉睫，專家是否一時間難以改口轉軚支持全民檢測，惟有拋出有病徵才檢測的怪論，只有他自己才知，但可以肯定的是，如果當日早早實行全民強制檢測，香港便不會淪落至此。

正正是某些永遠政治先行的醫護人員，以專業的外衣誤導民眾，終於害得香港無法擺脫疫情泥沼。看一橋之隔的澳門和廣東省，沒有專家跳出來危言聳聽，但疫情早已清零，皆因這些地方沒有政治病毒遺禍，抗疫只以科學為依歸；香港則相反，連抗疫都要政治化，舉凡涉及中國必有陰謀，將中央好意視為惡意；加上港府無能，政客無良，市民無腦，結果疫情爆個不休。香港不先治好政治病毒，疫情只會愈演愈烈。