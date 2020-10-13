近日熱話，是解放軍會否攻取台灣，台灣要將自己打扮成一隻箭豬，又能否使北京投鼠忌器？要討論這個話題，或許先從一件看似不相關的事情說起吧。

有一年，台灣佛教領袖星雲法師到中國大陸訪問，會見現任中國最高領導人，法師著作等身，其中選取了好些贈予對方。翌年，星雲法師再與領導人碰頭，領導人說：「法師，你送我的著作，已經全部看完了。」

領導人日理萬機，卻不忘抽空閱讀能灑淨心靈的佛學作品，可見他是個本性慈和之人，你要推斷帝王心術，這便是重要訊息。去年的反修例風波，一度盛傳中央會出動武警或解放軍在香港平亂，筆者卻斷然否定這個可能性，原因蓋有多端，其中一個，就是我確信北京領導層很重視人道主義，非到必要時，絕不想造成更嚴重的流血衝突。近月，中印兩國邊境局勢嚴峻，戰爭像是一觸即發，但本欄仍堅持下注賭開戰不成，理由也是跟上面所講的一樣。這個估計準確與否，尚待時間證明，但嚴冬在即，早前既然不打，及後再打的機會便更小了。

至於解放軍會否武力攻台，我的看法是：非不能也，實不為也。不為的原因，跟台灣是否箭豬無關。據說，美國國防部做過十八次兵棋推演，模擬美軍和解放軍在太平洋作戰，每一次都是由中方勝出。美軍是恐龍，解放軍尚且不懼，又何懼於小小的箭豬？況且，台灣只是希望成為箭豬後，北京會有所忌憚，那代表了今日寶島，就連一隻刺蝟的實力也未具有，解放軍要拿下台灣，便如探囊取物，至今還沒出手，恐怕是因為北京領導人不想對岸生靈塗炭而已。

所以嘛，我勸台灣民進黨當局，要想保持海峽兩岸和平，與其乞靈於華盛頓，不如多請幾位台灣佛教高僧往訪中南海，或許更加管用。