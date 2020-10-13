本屆政府嘅施政特色，兩個字足以概括：「怠政」，一如本報「正論」以「施政報告頻走數 光說不練枉自吹」形容之！林鄭月娥名副其實係「好吹得」，吹到樹葉都落，轉眼間秋去冬又至，北風呼呼，樹幹枝椏光禿禿，一如政府一事無成，蹉跎歲月，民生問題依然未解決，尤其「房事」，所謂「重中之重」，就係公屋輪候冊愈來愈厚，等上樓嘅基層望到眼出血，依然未知何年何月上到樓！

無能政府日日嗌「覓地有困難」，而本報關心社會關注民生，見政府廢成咁，惻隱之心油然而生，於是年初動用人力物力，派遣記者搜集資料並往現場航拍視察，就搵到港九新界多塊未納入發展嘅棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證實本港其實大把土地可作發展。

事實上，過去有團體都發現唔少棕地，但不是餵蚊就是在曬太陽，根本冇適切發展；亦有團體估計，新界有一千多公頃棕地未納入發展。有調查發現，只需三百三十三億元就可以發展約四百公頃棕地，興建約十四萬個公營單位，加埋可重整土地及空置工廈，何必好高騖遠，硬要推倒錢落海嘅「明日大嶼」吖！呢件「大愚」填海造島工程，初步估計都成六千億元，之不過，以港府大型基建無一不延誤及超支，呢件「大愚」分分鐘過萬億元，隨時令政府一鋪清袋！

依家新冠肺炎疫情拖垮全球經濟，香港面臨有史以來最大財赤，政府應該腳踏實地，快啲聽本報及社會有識之士嘅呼籲，盡快煞停「大愚」，發展棕地多建公屋，令劏房戶盡快上樓，改善居住環境才是王道！孟子有則寓言，講某人有個毛病，就係隔日總要到別人家偷隻雞，有人就告誡佢：有品格守規嘅人係唔會做㗎！條友就話：我改我改！先改為每個月偷一隻，來年再徹底改正！阿哥，知錯就要改，改就要快！特區廢官未知能否從這寓言中悟出不能再怠政禍港？