新一屆諾貝爾和平獎得主並不是國際人物，而是聯合國世界糧食計劃署（WFP）。諾貝爾獎委員會主席安德森頒獎時強調，新冠肺炎疫情期間頒獎給WFP，除希望全球關注數以千萬計受飢餓及面臨飢餓威脅的人，喚起全球處於危機時刻，國際更需要多邊主義，也呼籲各國各地繼續捐款支持，讓組織繼續運作，協助受戰亂影響及貧困的人對抗飢餓。

相信沒有人會反對WFP獲和平獎，亦證明國際上是需要有這類組織才能減少因貧窮帶來的飢餓，而WFP獲諾獎及頒獎禮的發言，就摑了美國總統特朗普一巴。

首先，要獲取國際認同，並不是靠做表面工夫。特朗普滿以為其個人外交成果有助推動世界和平，諾貝爾和平獎就是囊中物，甚或增加他在大選的支持票，而近年亦有挪威政客兩度提名特朗普，指特氏二○一八年緩和朝鮮半島局勢，以及近期撮合以色列與阿聯酋、巴林等阿拉伯國家的和平協議。然而，這些工作是一位世界領袖所應該肩負的責任，不應以此炫耀個人成果，或是奢望獲得諾獎錦上添花。

此外，特朗普近年一直找話題批評打壓聯合國，退出《巴黎氣候協定》，退出世界衞生組織，這一切的動作，都引來國際關注及埋怨，直言這個超級大國竟然不負國際責任，不要說提供資助款項，會費拖得就拖，甚至離開國際組織就不用履行所訂定的約章及目標，最明顯的是《巴黎氣候協定》訂出減排指標，但美國的消費模式怎能達致預期要求，倒不如退出，也就一了百了。

論國際外交或是促進世界和平成績，特朗普並不突出，而他與各個國際組織的決裂，抽身離開不負責任，怎配得上獲取諾貝爾和平獎？況且現正進入美國總統選舉衝刺期，諾獎委員會不會低級至在此刻頒獎給競逐連任的特朗普，直接影響選情，特氏獲取和平獎的渴求，恐怕要他獲連任後做出成績才有希望。