功夫茶：煤喉破裂拖維修　房協漠視基層苦

德莫高於愛民，行莫賤於害民。嗱！當公僕嘅如果一心不是想為人民服務，而係想做人民嘅老爺，高高在上嘅感覺，又怎會關心到基層嘅苦況，古人認為最大嘅官德敗壞，就係「行莫賤於害民」！

呢，現實生活中卻不時發生「想做人民老爺」嘅實例！位於大埔滘嘅策誠軒，早前翻新成過渡性房屋，預計可提供一百八十五個單位予輪候公屋嘅家庭申請。原本係德政，可是因房協職員嘅官僚習氣，令住客谷住一肚冤屈氣。

是咁的，有租戶今年九月遷入策誠軒，驗收時發現單位裝修馬虎，外牆出現凹凸不平，佢直言一屋難求，有得住，總算有個「安樂窩」吖！誰知，再睇清楚啲，發現煤氣喉出現生銹，甚至發現有兩個破裂嘅小洞，擔心會漏煤氣。稍有少許常識嘅都知，漏煤氣有爆炸危機，分分鐘累己累人！

嗱！後來經煤氣公司職員上門檢查後，職員亦指出有關喉管存有一定危險性，建議更換煤氣喉。租戶於是聯絡房協職員，原本以為房協會爽快應承更換，畢竟都係新住客嘛！點知房協職員竟然想側側膊、唔多覺，回覆指不同意更換喉管，只會安排承建商喺喉管外層重新補漆。阿哥，有啲嘢的確係可以補漏嘅，好似條褲屁股後面穿窿，可以「補丁」，咁即使放屁漏氣都焗唔死人！之但係煤氣喉明明有破裂，經煤氣公司職員檢驗核實，認為要更換以策安全，而房協職員為咗慳更換喉管維修費，竟然忽視有爆炸嘅危機，如此草菅人命，不正是「行莫賤於害民」嗎？

阿哥，房協翻新過渡性房屋，都唔好咁求求其其，煤氣喉穿洞事關人命都唔更換，失職在先！依家住戶發現叫你更換，你又阿支阿左推三推四！將過渡性房屋變「危樓」，混吉在後！該名租戶為此感到無奈，自己輪候公屋五年，日常支出捉襟見肘，更換喉管費用高達佢月租約兩倍，霎時之間，你叫佢點攞呢筆錢出嚟呢？房協官老爺除咗堅離地，更不理民間疾苦，難怪有議員炮轟佢哋漠視基層生活於水深火熱之中！嗱！直至佢向各方求助，經過無數周旋，房協才突然改變口風話會跟進，並在數天內為其單位更換喉管！呢啲咪係賤囉！唔踢唔郁，唔鬧就企定定喺度，以為乜都唔使做！

執政為民，去民之患，解民之憂，唔係形式主義，要以百姓之心為心，咁先係正道。咪話功夫茶唔提醒，家居安全，人人有責！煤氣喉現破洞咁大件事，一爆炸死得人㗎！一有住戶投訴，房協管理處切要積極跟進，切勿懶懶閒又推三推四，一次意外後悔莫及，人命關天，醒啲啦唔該！