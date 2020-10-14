世界視線：巴雷特當大法官　美醫改隨時廢除

由美國總統特朗普提名、填補聯邦最高法院大法官空缺的女法官巴雷特，日前正式在參議院聽證會上發言。預計聽證會將一連舉行四天，本月底由參議院全體成員舉行投票，外界普遍預期，共和黨將憑着議席優勢，通過對巴雷特的任命。

事實上，單從特朗普屬意巴雷持接任金斯柏格的遺缺，已可看出共和黨人是孤注一擲，並沒有考慮退路。除了巴雷特，亞特蘭大第十一巡迴上訴法院法官拉戈亞一度被指是熱門人選，拉氏來自佛羅里達州，有助特朗普爭取拉丁裔選民的支持，更重要的是，相對於巴雷特，拉氏的政治立場較為溫和，加上在之前法官職位的任命中，獲得部分民主黨人支持，比較容易過關。然而結果大家也看到了，特氏為鞏固保守派選民的選票，決定任命巴雷特，很難想像會有足夠共和黨參議員「倒戈」相向。

當然，民主黨也有自己的政治盤算。既然特朗普一方「去到盡」，一旦己方上場也就不用客氣。目前拜登正承受巨大壓力，一旦民主黨全面控制府、院，是否會增加大法官的組成人數，以便安插更多政治立場相近的「自己友」，甚至推動把民主黨勢力範圍的華盛頓特區以及波多黎各升格為州，增加民主黨在參議院的議席比例。儘管拜登清醒地意識到，在制度上作傷筋動骨的「改革」，有可能打開潘朵拉魔盒，成為兩黨惡鬥永無止境的藉口。

然而政治一天都嫌長，對於民主黨及其支持者而言，巴雷特接任大法官帶來的最迫切問題，是奧巴馬醫改的存廢。下月十日聯邦最高法院將對奧巴馬醫改進行聆訊，隨着金斯柏格去世，支持和反對的大法官為四比四，加上巴雷特，投票的結果不問可知。目前美國確診新冠肺炎的人數已接近八百萬，萬一奧巴馬醫改被廢除，新冠肺炎康復者很可能被視為有「舊病」而不獲受保。按理說，醫保議題對選民來說有切身關係，但是這幾年的實踐已證明，共和黨不敢得罪特朗普及其支持者，相信巴雷特的任命，已是鐵板釘釘的事。