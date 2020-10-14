正論：墮落港後有追兵　鳥獸散各奔前程

今日是深圳經濟特區成立四十周年慶祝大會，香港特別行政區行政長官林鄭月娥可算給足了面子，押後「撞期」的施政報告，率領一眾高官親身道賀，而且被當地電視台訪問時，更表示「不是很介意人們總是說深圳本地生產總值（GDP）已經爬過香港頭上了」，自甘舉白旗投降，簡直是俯首稱臣，往深圳臉上貼金。

深圳躍居大灣區龍頭，把香港爬過頭，乃是不爭的事實，林鄭月娥把原因說成是「深圳人口土地比我們豐富」，只道出事實的一半，香港起步比深圳早一百年，有堅實及雄厚底子，若非管治無方，不進則退，深圳或者未有這樣快趕過頭。林鄭說深圳市領導都很關心她，很同情她。因為在內地說做事就做事，就能做到了，而在香港真的要用迎難而上、排除萬難的精神才能做到一件事。這不是為自己開脫的藉口，又是甚麼？

深圳同情香港，真的令人無語，卻又難以反駁。在不少人眼中，本港在大灣區的角色沒有想像中吃重，龍頭是深圳，香港別以為穩坐二哥位置，珠海中山澳門發展神速，來勢洶洶，本港卻一蹶不振，按目前走勢，終有一天會退到龍尾，只能跟着前領地區的方向擺尾，再加上內憂外患，暴潮作祟，美國制裁，恐怕沒有貢獻，反而拖人後腿，影響整個大灣區的發展步伐，淪為龍的毒瘡，非捨棄不可，到時別要搖尾乞憐，博取同情繼續收留在大灣區舞台了。

港官目光如豆，拜倒深圳膝下，其實放眼神州大地，多個省市發展如火如荼，不計大灣區地方，海南亦被金榜題名，勢成下一個深圳或香港。今年六月《海南自由貿易港建設總體方案》出台，在海南自由貿易港落實金融業擴大開放政策，聚焦發展旅遊、服務業及高新技術產業，支持建設國際能源、航運、產權、股權等交易場所，加快發展結算中心，放寬離島免稅購物額度至每年每人十萬元人民幣，並擴大免稅商品種類。目標是到二○二五年，在海南初步建立以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體系，到二○三五年成為開放型經濟新高地，到本世紀中葉，全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港。

海南上半年本地生產總值（GDP）約為2,383億元人民幣，比起香港逾萬億元GDP，雖然經濟規模尚有距離，但你退我進，情況又像龜兔賽跑，況且香港不再是跑得快的兔子，已經淪為事事認低威的縮頭烏龜，假以時日，海南要過頭又有何難？市場專家大部分都看俏行情，阿里巴巴創辦人去年初便提及海南自貿區要超越香港。

國家政策支持，海南吸納外來投資有增加趨勢，最新公布海南自由貿易港第三批重點項目共四十六個，外資便佔了九個。香港亦有大企業進軍該處，據悉包括新世界發展旗下新創建集團的子公司。另外不少銀行組成的財團亦開始探路，展示濃厚的興趣。資金看淡本地前景，四月份存款流失百億美元。而美國制裁香港，計劃限制資本流經香港。相信不少資金改為流入內地省市地區，海南看來是最大得益者之一。

港人惟有自求多福

要留住投資者信心，對於金融中心來說，必須有可靠的監察及法治。但近日壹傳媒股價造市事件，警方拘捕多人，證監會查了一個月，卻還未見出手，實在令人失望。再加上律政司由鄭若驊把持，成為黑金保護傘，黎智英屢獲放生，嚴重破壞外資對香港法治的信心。對比內地不斷改善法制，查找貪腐，屢捉大老虎，投資者選擇不言而喻。

香港還剩下甚麼？八千億元儲備不能食過世，恐怕只餘國際金融中心這個招牌還值個錢兒。要保住僅存的優勢，必須痛定思痛，承認今不如昔，需重新尋找定位。大灣區是香港的明天，必須融合其中，發揮所長，作出貢獻，例如金融服務，別再眷戀昔日光輝，自抬身價，壁壘分明，否則遲早被邊緣化，給時代洪流淘汰。

各界苦口婆心，都只是希望香港振作，可以抬起頭來，可惜特區高官長他人志氣，滅自己威風，不戰而降，港人看在眼裏，難免面目無光，不是味兒了。既然特首都沒有信心，普通市民又怎會對這個地方存有希望？移民潮不斷醞釀，只是因為疫情阻礙，暫時影響性未浮面。能夠走的都想離開這墮落港，各奔前程，香港人將會散落在各地，有朝他方遇故人，不勝感慨。留下來的亦不好過，無能政府一日不換血洗心革面，港人都只能自求多福。