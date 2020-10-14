產評：美博亂局保霸權　華謀沉穩迎經變

美國總統大選臨近，雖然民調一面倒，但往績顯明選情充滿變數，賽果難料，唯一肯定的是十一月後經濟仍無起色！面對巨額財赤和衰退，美國選擇高舉「反華」旗幟，目的就是唯恐天下不亂，圖保霸權，這種策略在中國奪嫡史屢見不鮮。人家要「亂」，應對就是「穩」，只要他日美國壓不住內耗，就是自討苦吃之時！

兩年多前美國藉貿赤而對華掀打貿易戰，背後盤算是要破壞全球一體化產業鏈，重新劃分世界經濟利益。事實上，自○八年金融海嘯以來，雖然聯儲局推行長期量寬，但依舊未能提振經濟，內部仇富矛盾日益加深。面對這盤爛攤子，美國總統特朗普這個大商家心裏有數，故改為向外找攻擊目標以爭取內部支持。

兩年多過去，貿易戰未有令中國經濟崩潰，特朗普算盤敲不響，策略上只能「更亂」，如是者，掀起了科技及金融戰，打擊中興、華為、中芯及TikTok等，總之就是要推動全球與中國脫鈎的亂局，更藉「香港牌」拉攏盟友歸邊。問題是，美國優先政策說到底只是從美國利益出發，難怪所謂盟友多半貌合神離，尤以歐盟為甚，暗地自組聯盟，企圖趁中美鷸蚌相爭，坐享漁翁之利。

目前再加上世紀疫情，美國一下子失去了一整年經濟總量，拉近了中美差距！據美國專家估計，今次疫情令美國經濟損失高達124萬億元，為一年經濟產量的九成，遠超○八年金融海嘯或○一年恐襲以來美國的軍事總支出。雖然聯儲局以無限量放水和政府積極推財政政策壓住場面，可已屆零息水平的利率減無可減，財赤亦已飆至快突破經濟總量的驚人水平，皆令全球美債投資者心感不安，聯儲局顯然技窮，去美元化漸成趨勢。

誠如國際投資名宿所言，疫後中美經濟形勢此起彼落，時間正站在中國的一邊。縱使面對美國的圍堵、水災、疫情等衝擊，中國日子並不好過，但相對於經濟長年「食老本」、形象損人利己的美國，中國市場開放和經濟改革的空間較大，能為全球帶來機遇，只要保持門戶開放和改革步伐，隨着時間消逝，兩者競爭差距有望收窄。

世事如棋，一國盛衰轉變離不開內憂外患作起始。此刻美國在經濟總量、科技和美元國際貨幣地位雖尚存優勢，但疫後美國經濟疲態畢露，更恐防大選後陷內部紛爭，白白錯失刺激經濟的時機，積弱難返；反觀疫後中國的經濟形勢、貨幣政策、科技發展等領域絕不遜色，加上強政勵治，只要亂中求穩，必能迎接世紀「經」變！