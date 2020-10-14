為紀念深圳經濟特區成立四十周年，國家領導人近日南巡。同日，香港特首林鄭月娥宣布延遲原定在十月十四日發表的施政報告。兩者有否連繫？

國家領導人南巡是為深圳造勢，造的是在中美新冷戰條件下深圳的改革開放新戰略，戰略不僅涉及深圳，而是包括香港在內的粵港澳大灣區，深圳作為核心引擎。一九九二年鄧小平南巡，是「六四」之後國際制裁，中國的堅守改革開放以對抗；今次領導人南巡是中美新冷戰美國圍攻之下的主動出擊，意義重大。

林鄭月娥的施政報告要延後發表，顯然是內容還是殖民地政務官式的敷衍塞責、文過飾非，沒有應急的意義和作用。起草過程的徵詢意見是走過場，不離他們獨斷獨行的那一套。遲遲交上中央政府，結果是被否決，中央政府再不像以往般嬌縱，而是要推倒重做。跟着便是要北訪中央部委，徵詢意見來重新撰寫。

這是破天荒的舉措，也是林鄭等政務官從來沒有遇到的羞辱。不過，這是咎由自取，香港在新冠肺炎疫後施政，怎可以不與內地合作？香港毗鄰深圳，作為大灣區一員，卻從不積極進取。香港是中國的香港，不是殖民地留下精英的香港。縱容了這些精英二十多年，弄得香港千瘡百孔，動亂不已。香港再不能自把自為，消耗積累地「攬炒」，中央便不得不出手。施政報告做得不合格，便發回再做。與此同時，領導人南巡會提出以深圳帶領的大灣區發展新戰略，香港不能再漠視不從。林鄭牽團參加深圳慶典，正是教訓他們要好好學習中央幾經上下諮詢而來的新戰略。

這樣的轉變是新的一幕開展。在中國而言，是主動出擊，對付美國為首的攻擊。方法是進一步的改革開放，天下之人包括美國人來深圳和大灣區工作及創業，共襄世界性發展的大舉，讓美國封閉封鎖自我了結去。

在深圳而言，是形成更高層次、更廣大的發展空間。作為中國新發展新戰略的先行示範區，帶領全國，示範於世界。

在香港而言，再不能守株待兔，或有心攬炒破壞。動亂之後，香港已失去了內地給予的信心和耐性。中國動、深圳動，香港不能不動。特區政府不動，便加以斥責，督促修改上路。香港的「高度自治」不是讓殖民地留下的精英蠶食儲備，破壞發展，而是要振奮前進，為香港大多數人謀幸福。林鄭今次的例子是開出新例，不容特區政府官員繼續蠅營狗苟，而是要克勤努力。下一步若仍如此，便要改組政府，撤掉胡混的官員。

這是變天的一着！