民進黨從國民黨手裏奪得台灣管治權，比共產黨從國民黨手裏奪得大陸要輕鬆得多，不費一兵一卒、一槍一彈。因為國民黨迷信和聽從了美國人對他們的長期灌輸，將「威權政治」改革為「民主政治」。

老美從多年的經驗中發現，控制「民主政治」的傀儡比控制「威權政治」的要簡單易行，成本少得多。過去，老美控制老蔣時期的國民黨，要花大量的金錢，還不怎麼聽話。現在，民進黨、國民黨競相爭寵，拚命花錢向老美交保護費。老美一面收台灣的錢，一面向海峽對岸敲詐勒索，讓北京不論「武統」、「和統」都要付出大代價，從而要向老美給些甚麼。可見，對於老美來說，「民主真是一個好東西」。

不過，可以預言，台灣在「民主政治」下比在「威權政治」下處理兩岸關係有更大的災難性，會讓台灣走向絕境，因為台灣的「民主政治」更容易引發「台獨」的冒險和瘋狂。

蔣經國、國民黨在推出民主改革時，不知道今後的國民黨、「中華民國」將走上必死之路，還以為「百年老店」的國民黨可以「煥發青春」，完成政黨轉型。對此，他們沾沾自喜了很久，還向共產黨炫耀其對「跟上世界潮流」作出了偉大貢獻，聲稱「中共若不學台灣、不學國民黨，一定被歷史淘汰」。

然而，現在就要被歷史淘汰、埋入墳墓的是國民黨。儘管它「組織還在」，但「黨魂」已失，「信念」已亡，不過是跟在民進黨屁股後面瞎跑的行屍走肉。國民黨的「亡黨亡國」始於蔣經國的「政改」，這個歷史覆轍也將把台灣拖進萬丈深淵。

美國對中國大陸和香港，也一直在用各種軟硬手法推銷「民主」，這會使它控制整個中國成本最輕，獲利最大。其中先對香港下手「較有勝算」，因為香港實施「一國兩制」，美、英勢力極為雄厚，而且有一個活躍已久的反對派，在行政、立法、司法都有「保護傘」，「港獨」分裂思潮亦已經冒起，可說比當年的台灣條件還好！