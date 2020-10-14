美國前國務卿基辛格日前在一個研討會中警告，中美必須為日趨激烈的競爭制訂規則，否則可能重演第一次世界大戰前的危險局面。他並指出，美國需要換一種新思維來理解當今複雜世界，因為沒有國家可享受戰略和經濟上都不受其他國家威脅的單方面優勢。

作為一位老牌政治家，基辛格看得比任何人都清楚，也說出許多美國人不敢說的事實。當今華府決策者最大毛病就是狂妄自大，開口閉口「美國優先」、「美國第一」 。其實物極必反，世界歷史上從來沒有一個國家可以永遠「優先」和「第一」。美國以霸道行徑來維護霸權，恰恰反映其霸權已成強弩之末，面對中國這個日益強壯的龐然大物，老美愈是歇斯底里，愈顯得底氣不足。

最諷刺的是，特朗普剛擺脫新冠肺炎病毒，隨即又將矛頭指向中國，揚言一旦連任，將再向中國貨加徵關稅。看似疾言厲色，實則色厲內荏，除了拿關稅來虛張聲勢，已沒有其他板斧。眾所周知，貿易戰打了兩年多，美國並沒有佔到甚麼便宜，更沒有出現特朗普所吹噓的「很容易贏」，反而中國出口持續增長，對美貿易順差更是進一步擴大，可見特氏發動貿易戰根本是自殘，難怪三千五百間美國企業將華府告上法庭。更何況，在新冠肺炎疫情衝擊之下，美國經濟五勞七傷，財政赤字急速飆升，聯邦債務屢創新高，到底還有多少本錢跟中國打持久戰和消耗戰，實在令人懷疑。

今年的十‧一長假期，中國消費市道熱火朝天，零售和餐飲重點監測企業銷售總額達一點六萬億元人民幣，比去年同期增長約半成，證明中國經濟韌力十足，內循環潛力巨大。相對於美國等西方國家依然水深火熱，對疫情束手無策，對經濟衰退無能為力，只能靠印鈔和發債度日，兩者形成鮮明對比。還是基辛格說得對，美國確實需要換一種思維來理解當今世界尤其是當今中國。