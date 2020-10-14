龜兔賽跑是家喻戶曉的寓言故事，結局誰勝誰負大家耳熟能詳，世人常引用這故事來諷刺一些驕傲的人不思進取，最終必招致失敗，同時鼓勵步伐緩慢、先天不足的人，若努力向前邁進，最終會取得成功。現實生活裏面，香港的處境正像龜兔賽跑。

驕傲的香港贏在起跑線，比深圳起步早了百多年，曾經金碧輝煌，與深圳的樸素落後成為強烈對比，只是好景不常，港人治港有負中央所託，近年每況愈下，產業單一化，經不起風浪，政府無力救亡。反觀深圳特區成立四十年，今時今日已成為內地創新科技的領導城市及大灣區的龍頭，亦積極發展金融中心，就算中央不想以深圳取代香港，但國際市場自然會選擇。

賽跑並非只有一次，今次輸了，下次可以再來，兔仔如果肯努力，下次應該會跑贏烏龜。很可惜香港徹底沉淪，已經由一隻兔仔變作烏龜，根本失去了往昔的速度，莫講話競爭力遠遠不及深圳，就算比內地二、三線城市，也未見得有任何優勝之處。

人家政策及目標都非常清晰，投放資源，集中火力取得成功，反而香港一片混亂，毫無方向感，朝令夕改，回歸二十三年一事無成，只是吃老本，財政儲備今年一下子沒有了三千億元，現在只剩下八千多億元，捱不了很多年。坐食山崩，各界愛國愛港人士心痛香港沉淪，出謀獻策希望可以救市救人，大家都知道樓市是香港的經濟動脈，但現在因為受制於辣招，動彈不得，失去自我調節功能，半死不活，打擊了多個相關行業，阻礙經濟復甦的力度。

特區政府常常說防止炒賣，樓價太高必須遏制，但今時不同往日，誰還會相信樓價可再炒高？內地人不來了，港人連份工也保不住，若真可炒得起，證明香港經濟還是有得救。高官別再有太多幻想，實事求是，能做的便快點做吧！