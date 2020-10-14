林鄭月娥任期還有一年多才結束，已經有傳媒傳出下屆特首競逐者名字，包括金管局前總裁陳德霖、財政司司長陳茂波、即將卸任的港交所行政總裁李小加。以正常時間為根據，林鄭任期會到二○二二年六月三十日，明年是選委會爭位戰，距競逐特首位置時間仍遠，太早傳出消息，可信性不高。

競逐特首位置，有「見光死」一說，意思是誰的名字首先被披露，隨時可能成為眾矢之的，被其他競逐者視作假想敵，努力爆其黑材料，務求把冒出頭的對手先清除出去。故此，若果真正有意競逐者，只會在枱底努力，不會高調站出來當別人的箭靶。

雙陳名字不時在圈內流傳，被認為有意競逐。陳德霖的底子較厚，曾加入政務官系統，但很早便被調入金融管理部門當技術官僚，改組後任金管局副總裁，為特區政府處理一九九八年的金融風暴作出貢獻。他曾短暫離開金管局，先後出任渣打銀行亞洲區副主席及特首辦主任，二○○九年才獲任命為金管局總裁，去年卸任。他的技術官僚背景，有助他脫離具體的政治風暴和爭端，任職特首辦主任雖然時間不長，但仍然可以說對政府內部運作有一定認識。這次他的名字先被爆出，可能是競爭對手惡意放料，說成有競選辦選址，連圈內支持者「金毛獅王」的名字也見列出，明顯是有意讓他成為箭靶，怪不得他立即否認。

陳茂波呢，估計這次他的名字被提出來，只是作為陳德霖的陪襯。陳茂波會計專業出身，給人印象面面俱圓，各方面都不會得罪，但性格欠明朗，不覺得特別精明，沒有甚麼項目做得突出。有一說法是北京對他寵愛有加，但到底是欣賞他的才能還是因為他的財政司司長角色扶他一把，誰都說不清。至於李小加的名字，我認為也是加上去作襯托的。他內地和海外底子及關係厚，但都偏重金融範疇，當特首有欠均衡，香港市民不會接受他的港人地位。

當然還有一大串可能有意角逐的名字。林鄭月娥初當特首時意氣風發，自信以自己與反對派多年交往，定能擺平矛盾，結果卻碰個灰頭土臉。其實今天的反對派已經滲入太多外來因素，不能再憑藉大學時期的老關係交往。經此一役，相信林鄭亦無心再戰，反而她的手下政務司司長張建宗及商經局局長邱騰華，都躍躍欲試，而行政會議成員之中，有興趣的應也大有人在。

無論誰有意當下任特首都需要得到北京祝福，現今誰會中選還是言之過早，大概有意角逐者都會通過私人關係去北京摸底，確定自己不是已被北京除名，然後再下工夫。