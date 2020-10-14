儘管冥頑不靈的黃絲總認定中國抗疫成功只是「假新聞」，但有理智的人都知道，中國不僅抗疫成功，直情是國際典範。剛過去的十‧一長假，全國旅遊收益逾三千億元人民幣，全國道路發送旅客近二億人次，證明中國已擺脫疫情泥沼，國人跨省旅行不用擔驚受怕。觀乎全世界，只有中國做得到。

反觀號稱世界第一的民主大國美國，以及世界人口最多的民主大國印度，至今仍在新冠肺炎疫情的陰霾裏站不起來。可以看見，印度連日確診人數暴增，大有取代美國成為世界第一疫國之勢；美國總統特朗普雖然中過招並極速痊愈，但依然無法令他吸取教訓，在白宮露面演說拒戴口罩，支持者同樣求求其其，沒有保持社交距離，「白宮群組」肯定還會擴散開去。第一大國的政治心臟竟然成為一大播疫源，不能不說是國恥。

美國和印度都是民主國家，人民都有投票權選出領導人；中國實行一黨專政，人民沒有投票權利，但單以抗疫成績而論，民主大國優勝，還是社會主義一黨專政優勝，答案顯而易見。西方民主國家只講個人權利，不願為抗疫犧牲活動自由，終致疫情一發不可收拾；相反，中國實行舉國體制，政府說一，人民不得說二，有些人認為專制無人權，但在保護人民生命安全的抗疫戰上，專制的東方顯然比自由的西方負責任得多。

最可笑是，部分香港人天天為特朗普鼓與呼，知道他確診恍如死老竇般傷心，知道他康復則比打雞血更亢奮，連瑞典環保少女通貝里表態支持拜登都要臭罵一頓，奴性之深重，令人慘不忍睹。

其實，最少一半美國人憎特朗普憎到入骨，亦不認同其瘋狂反華政策，從民主黨副總統候選人賀錦麗直言，比起特朗普，國際更尊敬中國領導人已可見一斑。偏偏有些香港人對自己國家毫不尊重，卻對一個金髮糟老頭頂禮膜拜，怎一個醜字了得！