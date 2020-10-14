港府管治無能，進退失據，措施朝令夕改，又「擇錯固執」，好似死攬「明日大嶼」，不理民意，加劇民怨。嗱！就連一年一度嘅施政報告，發表時間亦可隨意改動，其倉卒被形容為突兀！好明顯，通知急到如火燒後欄，老朽相信向市民派發嘅施政報告刊物應已印妥備用，如今押後公布，頓變成要廢紙回收喇！阿姐，連同之前第二次派發、逼市民要卻冇乜人戴嘅幾百萬個底底銅芯口罩，呢個政府正一大嘥鬼！未能以身作則，難怪搞環保搞到一鑊泡！

林鄭就話押後原因係需要喺本月下旬往北京與內地部委商討協調香港發展，然後再將新內容加入施政報告，希望爭取喺十一月底前公布。阿姐，「希望爭取」即係點？即係隨時爭取唔到，分分鐘就要明年一月喇！講真，香港如今半生不死，經濟一潭死水，一百七十多年嘅發展，竟然不敵深圳特區只需四十年努力，生產總值已超越香港，一繁榮一凋零，對比何其鮮明！

事實上，林鄭份施政報告，即使今日宣讀又如何，又有幾多市民會關心吖？老朽相信市民關心馬會投注站周五起復售六合彩多過施政報告，起碼買個發達夢！而明知政府都冇乜板斧救經濟保就業，聽唔聽都冇乜損失。不過，「撕政報告」撕得咁急，點都係失信於民，而且予人觀感唔多好囉！

外界質疑林鄭押後宣讀施政報告，主因係率領特區政府代表團出席深圳經濟特區慶祝成立四十周年活動及會見國家領導人。其實林鄭大可開誠布公，何必故弄玄虛，反而引來不必要嘅揣測，有時事評論員甚至教埋佢，可以話因領導人可能在慶祝活動上即時提出粵港澳三地發展藍圖規劃，如果佢在席可以即時反映香港嘅意見。

唉！可惜今非昔比，香港搞到有亂無治，領導人去完澳門慶回歸二十年，今又去深圳感受「時間是金錢，效率是生命」，香港意見算老幾？