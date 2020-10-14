美國是新冠肺炎確診感染及死亡個案最多的國家，總統特朗普也染疫，總結經驗當然離不開美國政府自疫情爆發以來的不經意及放任態度。特朗普在不同時間對抗疫的左搖右擺說法，導致無法控疫的惡果，但最嚴重的問題，是該國沒有科學化地帶領國民應對疫症，甚或是以政治掛帥，凌駕於科學實證的預測，令政府與科學家之間取不到互信，這又怎能有效地抗疫？

爆發疫情初期，美國不少醫學專家忠告特朗普政府需及早頒布防疫措施，但忠言逆耳，這些專家更遭調職降職，罪名是「製造恐慌」。被特朗普調職的生物醫學高級研究與發展管理局前局長布賴特，就是不甘政治凌駕科學辭職，他日前在報章發表題為「我不能無所事事地坐着，看着人們死於特朗普（政府）混亂的、政治化的應對措施，所以我辭職了」的署名文章。

布賴特四月時因投訴政府在科學領域任人唯親、搞政治化而被解除職務，轉調閒職，其後因官員出於政治考量而拒絕他提出的全國檢測建議，亦不理會他申請一百億美元加速研發疫苗的請求，導致大量國民感染病毒或死亡，他埋怨專業科學家起草應對疫情的意見，一直被特朗普政府官員否決，認為科學在這個岔口是不能讓步，故只有離開。

美國累計約八百萬人確診新冠肺炎，二十二萬人死亡，傳染病專家曾多次警告，疫情在秋冬或會再爆發，令感染人數攀升，死亡數字擴大。美國過敏與感染疾病中心主管福奇亦指出，新冠疫苗要到明年中才能廣泛讓國民接種，若秋冬時準備不力，疫情惡化，死亡人數將增至三十到四十萬。

姑勿論大選結果如何，美國政府必須認清抗疫應走的路，將科學政治化就會搞出不停爆疫的惡果，病毒傳播迅速亦加劇其基因變異，現正研發的疫苗要在幾個月後才能接種，未必具針對性，故必須加強防疫控疫。