作為港珠澳大橋系統工程一部分的屯赤海底隧道，有望於今年年底通車，屆時從新界西北將能直達港珠澳大橋人工島，預計車程時間大幅縮短至十多分鐘。對於新界西北的居民來說，將會是莫大的喜訊，同時亦意味着該區另有新發展的格局。

現時，由元朗或屯門前往同是位於新界西的赤鱲角機場，可說是這麼近那麼遠。在觀感上，目測可能只是一水之隔，但實際非得繞到汀九接上青衣，再經青嶼幹線才能到達。由此，如果是短程航班的話，近年當區居民亦可能會轉往位於北面的深圳寶安機場。

事實上，屯赤公路的啟用不單單是縮短來往機場距離，更可以增加整個北大嶼山交通系統的韌性。記得於二○一五年，一艘躉船撞擊汲水門大橋後不顧而去，繼而觸發橋身結構的警報系統，導致需要緊急封閉相關路段。由於市區來往機場只有青嶼幹線一條道路，該次事件瞬間令整個大嶼山的交通網陷於癱瘓，猶如將數十萬的東涌居民困於荒島之上。

年底啟用的屯赤公路，能夠提供多一條幹道接駁北大嶼山，將能減輕原有青嶼幹線的交通負荷，亦可對大嶼山車流限制有適度的放寬。於去年的施政報告中提到，由於屯赤公路的開通，當局會在交通可行的情況下，豁免使用青馬大橋進入北大嶼山收費，意味着東涌及周邊地區居民，未來能夠節省一筆可觀的交通成本。

從宏觀角度來看，屯赤公路打通香港西北及西南，為新界提供有利條件創造發展空間。於十多年前，特區政府公布《香港二○三○：規劃遠景與策略》，當中提及新界北部經濟帶，正研究於洪水橋及周邊地區撥出大片的住宅及商業用地。由於與機場的交通時間大為縮短，當區有望成為香港第二個的商業中心，適度地增加甲、乙級寫字樓，緩解現時中西區供應不足的情況。

再者，港珠澳大橋、屯赤公路及深港西部通道連成緊密的網絡，有助接通珠江東西兩岸的物流及人流。香港政府亦計劃推出「南車北上」的措施，即容許沒有「中港車牌」的本港私家車使用港珠澳大橋，並停泊於邊境口岸的停車場設施之內。就此，港珠澳大橋於未來的日子中，其交通效益將會日漸明顯，亦預計能帶動多個城市的發展項目。

當然，元朗以及屯門兩區區議會多年來一直關心日後交通的負載能力，亦不容忽視。屯赤公路啟用之後，勢必分流更多車輛前往當區。早於多年前，區議會已經敦促當局積極落實「屯門西繞道」的方案，讓來自深西通道的車輛經新生新村，直達屯赤公路的海岸入口，繞開屯門市中心的道路。然而，當局一直未有準確的回應，亦在長期檢討相關的規劃。如今交通流量的上升似乎迫在眉睫，當局或遲或早終須給予居民一個更「貼地」的回應。

不論如何，屯赤公路是香港重要的交通工程，標誌本地物流地位仍有繼續發展的空間，而與內地進一步加強聯繫，亦將能打開宏觀格局創造更多有利的條件。