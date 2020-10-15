中美國運之戰，山姆大叔已把香港開闢為首個戰場。這場仗已經打了一年多，老美指揮香港反中亂港集團發動的反修例暴亂，其打砸搶燒、殘害警員及無辜市民的恐怖活動持續甚久，禍港極烈。暴亂中「港獨」口號、奪權口號、要求「美國解放香港」的口號狂呼亂叫，美國國旗隨風亂飄。

暴亂中漢奸頭目、反中政客一批批向老美峰層匯報工作，他們公開聲稱是「為美國而戰」，唯恐山姆大叔覺得他們忠心不夠、賣力不夠、當漢奸的水平不夠，其無恥程度超過溥儀、鄭孝胥、汪精衞、周佛海。老美藉反修例暴亂開闢香港戰場後，還順勢推出幾條「國內法案」，對香港實施「長臂管轄」，妄圖納香港為美國第五十一個州，可謂兵馬未到，法律先行。而各種五花八門的制裁、封殺接踵而至，有關經貿攻擊、金融攻擊則磨刀霍霍，開槍示警。放眼神州，尚未有一城一地如香港般已和老美短兵相接、刺刀見紅也。

老美來勢洶洶，連連發招，似有戰果，然而佔便宜有限。它的那些狗屁法案、制裁爛招、經貿打壓，對香港固然有傷，對其自身損害更大，倒是它培植多年的反中亂港集團、漢奸走狗因今次全盤跳了出來，因干犯了《港區國安法》，恐有滅頂之災。《港區國安法》的頒布，更令老美今後在香港培植勢力、興風作浪極之困難。可以說，今次是他們最後的瘋狂，臨死前的掙扎。如此算來，山姆大叔目前實贏少輸多也。

不過，北京也不能高興得太早，反擊戰只不過初見成效。反中亂港、走狗漢奸勢力面臨滅頂之災還只是展現了一種可能性，《港區國安法》能不能把老美在港明暗勢力打趴下，以現在的力度是遠遠不夠的，這只是就政治和政局而言，若以商業、經貿、金融等而言，如何打退其進攻、粉碎其陰謀，更未知也。

老美在這些領域的內應力量，其破壞性不能低估，其潛藏於何處，北京不清楚，香江府衙不清楚，其手段和情報工作更難知，因此用魯迅的話說，「戰鬥正未有窮期」也。