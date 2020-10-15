珠玉在側，覺我形穢。深圳隆重慶祝成立經濟特區四十周年，國家領導人專程南下助興，呈現一片喜氣洋洋氣氛。反觀一河之隔的香港依然籠罩在暴疫雙重陰影之下，港府束手無策，經濟一潭死水，社會嚴重撕裂，人心惶惶不安，真可謂天壤之別。

鄧小平曾說過，英國人做得到，中國人也做得到。事實證明他沒有說錯，中國人不僅做得到，而且做得比英國人好，但不是在香港，而是在深圳。這個當年的邊陲小鎮，經濟總量還不到香港一個零頭，如今除了GDP後來居上，各項產業尤其是科技創新更是遙遙領先。香港過去的發展被稱為奇迹，其實真正的奇迹是深圳，短短四十年便取得如此驕人的成就，豈是香港一百七十多年跌跌撞撞所能相提並論。早前一項關於中國城市的發展報告顯示，香港排名由去年第三位急跌至第九位，可見香港不只被深圳等一線城市拋離，很快就會淪為二、三線城市。

香港根基紮實，起步較早，且有中央的祝福，如果能夠專注發展，本來前途無量。奈何回歸後整個社會好像中邪似的，整天吵吵鬧鬧，政治凌駕一切，連防疫抗疫也不例外。深圳今年二月已推出「防疫健康碼」，社會和經濟活動逐漸恢復正常；而香港目前還為健康碼一事爭論不休，在黃絲阻撓之下，不知何時才能推出。沒有健康碼就無法通關，無法通關就無法恢復正常經濟活動，這是顯而易見的道理。

有些洋奴總是將香港曾經的輝煌歸功於英國人，事實恰恰相反，當年港英埋下無數政治地雷，正是造成今日困局的主要原因。新加坡前總理李光耀曾經慨嘆，回歸前的港英政策，總讓人想起英國撤出新加坡前的情形，社會和經濟都被搞得一團糟。不同的是，新加坡脫離英國管治後能夠收拾殘局，專注發展；而香港回歸後不但沒有清理英國人埋下的地雷，反而進一步陷入政治泥沼，不沉淪才怪！