香港與海南，以往大家從來不會將兩者比較，因為定位以及發展都差天共地，但世事如棋局局新，誰會想到香港一落千丈，而內地多個城市雖然起步較慢，但奮力窮追，深圳不用多說，已儼然是粵港澳大灣區龍頭，而海南自貿區亦成為國家重點栽培發展的地區，今年六月發布的方案，多方面事業都有清晰的願景，包括旅遊金融的計劃周詳，中期目標在二○二五年有成績交代。

五年時間很快過，如果要變的話，一年便可以有翻天巨變，香港便是最佳例子，由去年六月到現在，大家都不約而同感嘆，香港回不到過去了。政府管治無方，反對派勾結黑暴及外部勢力，一手摧毀這個家園，現在百廢待興，人家蒸蒸日上，別說海南，就算是其他三、四線城市，要趕過頭來亦不奇怪。

昨日是深圳經濟特區成立四十周年慶祝大會，特首林鄭月娥亦有出席，香港市民在電視上看着她戥人高興，再想想特首日前公開說不介意香港被深圳爬頭，相信很多人都不高興，午餐也食不下嚥。

國家領導人盛讚深圳，實現了由一座落後的邊陲小鎮到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越，走過了國際大都市要上百年才走完的歷程，是中國人民創造的世界發展史上的一個奇迹，期待深圳推進大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐。比較起來，香港剛好倒轉，由一個國際化大都市淪為出現第三世界特徵的破落城鎮，只需短短廿三年，亦是歷史罕見。

近年內地報道香港的新聞，有哪樣是好消息？國際金融中心變成革命輸出港，淪為中美貿易戰的籌碼，引來制裁，為國家添煩添亂。中央對港機構發出嚴厲警告，內地同胞覺得香港佗衰家也不出奇。若在香港搞大會，相信是聲討大會的機會大於慶祝大會，到時林鄭會否又笑着臉出席？