說起香港的深層次矛盾,大家都立刻想到居住問題,也就是公共房屋供應和私人住宅供應的房地產問題,因為對每個市民都影響深遠。房地產問題在香港曾引起廣泛的議論,但經幾年後卻銷聲匿迹,無人再提。

不知大家是否記得一○年有一本當時頗為轟動的書《地產霸權》,中文版出版後成為城中熱話?《地產霸權》英文原名是 「Land and the Ruling Class in Hong Kong 」,是一本分析香港房地產業現象的書籍,原書○五年在美國出版,作者曾在香港幾家大地產發展商工作,可說對地產發展商有相當認識,該書後來翻譯成中文版,一○年發行。

該書指出,香港社會的財富主要由少數發展商壟斷,其實這個現象並非香港回歸後才出現,事情發生於主權移交前,這個局面的出現,是因殖民地政府的土地政策造成。這個政策包括限制賣地,中英議定香港回歸後每年賣地不超過五十公頃;在發展新界新市鎮時,政府發出大量換地權益書給新界的土地擁有者,最後都流入各大發展商手中,大大減輕他們的買地或與政府換地和申請改變土地用途的成本;政府又容許私人發展商於市場收購舊樓重建等,容易形成壟斷。

回歸後首任特首領導的特區政府本來要徹底解決香港的居住房屋困難,推出俗稱「八萬五」的大量建屋計劃,每年提供不少於八萬五千個公私營居住單位,期望十年解決問題。「八萬五」計劃剛推出,卻因遇上亞洲金融風暴,經濟受到衝擊,香港房價大跌而怨聲載道,特區政府其後推出挽救樓市措施,停止賣地並停售居屋,令供應減少,造成樓價後來大幅急升。加上各大發展商囤積地皮,收購舊樓拖慢重建,及囤積建成單位等候高價出售等手段,扭曲了房地產市場,累積的財富通過收購,更形成對整體香港經濟的操控。

「地產霸權」一詞,成為一一年香港「七一」反政府遊行主題之一,有人呼籲市民拒絕光顧發展商集團屬下的企業,包括連鎖式餐廳及超級市場,以杯葛大發展商。我們不一定對《地產霸權》一書的分析和推論全部同意,但香港經濟過分傾斜到房地產範疇,市民的財產分布也太集中到房地產板塊,過分扭曲的現象至今未減,其實不利香港經濟的長遠均衡發展。房價與市民收入脫節,新一代無論如何胼手胝足,死慳死捱,也難以追上樓價升幅,結果一定會怨氣積累,加深對政府的不滿和對社會的憤恨。

過去一年多的社會對抗和動盪,竟然未見有人再提到「地產霸權」,是市民善忘,還是焦點被轉移了?