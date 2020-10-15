筆下風雲：四人一枱與九十人一台-程萬里 傳媒人

不說不知道，一說嚇一跳。正當港府無視飲食業叫苦連天，堅持維持四人一枱的禁聚令之際，聚集人數多得多的演奏會竟可暢通無阻地舉行。香港管弦樂團一名男管樂樂師初步確診，確診前連續兩晚在香港文化中心音樂廳演出，結果同台九十多位樂師要隔離檢疫，五十多名後台人員需接受檢測。特首林鄭月娥飛往深圳「贈興」前亦曾觀賞演奏會，昨日接受檢測呈陰性，捏一把汗。

令人想不通的是，進食固然要拉低口罩，但演奏管樂同樣要拉低口罩，為何吃飯要限制四人一枱，演奏會卻可九十多人一台？難道廢官以為，只有到茶餐廳吃飯的平民百姓才會口水橫飛播毒，尊貴的洋樂師即使猛力吹奏樂器都不會噴口水播毒？這若不是歧視，便是廢官只顧自己享樂，懶理播毒風險。

當然，林鄭熱愛充當上等人沉醉樂團演奏，煮食又有專人代勞，於是只許廢官聚集聽音樂，不准平民多於四口吃飯，可謂合情合理。要是林鄭一早懂得易地而處，明白民間疾苦，特區這幾年何至於民怨沸騰？港府施政何至於倒行逆施？

一方面，廢官強調要香港疫情穩定才肯開通健康碼，哪管分隔中港兩地的家庭八個月來無法團聚；另一方面，數以百計的人群聚集在密閉空間欣賞音樂演奏，卻不見廢官說要待疫情穩定下來才准許，這到底是甚麼道理？即使到戲院看電影，出售的座位也要減半，每兩位觀眾要隔空一個座位，席間還不准許吃喝進食，何況電影並非真人演出，不會有人口沫橫飛；惟演奏會一台已有九十幾人，台下觀眾起碼數百人，拉低口罩對着樂器猛吹，廢官居然沒有想過飛沫播毒，簡直匪夷所思。尤其第四波疫情迫在眉睫，港府隨時又拿食肆和戲院開刀，公平嗎？

林鄭更應慶幸自己沒有「賴嘢」，否則若內地官員因此中招，中國防疫破功，累人累物，該當何罪？