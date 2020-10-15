昔日的世界資訊量不足，鐵幕、竹幕處處低垂，要洞悉時勢，往往須在點中見面，故培養出來的人，大多能具敏銳的觀察和推斷能力。如今不同，訊息鋪天蓋地，太容易得到，人們腦筋變成了只懂單向接收，碰上稍為需要分析力的問題，便反應不過來，即使勉強動腦，思想也容易走入岔路。

筆者雖然不自量力，仍然堅持一項使命，就是提醒當代人不能輕視了洞察和分析的能力，半年前曾作過一次示範，告訴你內地的新冠肺炎疫情不如外傳般嚴重，因為政、商、娛樂界名人染疾者稀，以此觀之，你便能推斷出實況。

十月二日，美國總統特朗普宣布確診新冠肺炎，陰謀論者旋即將此事與早年台灣的陳水扁中槍相提並論，認為是在行苦肉計博取同情，此說一出，同聲唱和者甚眾。但本欄在十月四日，便斷然否定假染疫的可能性，事發至今十多天，白宮主人已康復，最新民意調查的支持度比入院前更低，現在已愈來愈少人相信苦肉計之說。

當日要判斷特朗普是否作偽，你不必參看太多消息，單看其人的性格，便可將問題斷準。特朗普素來是個藏不住話的人，要施行陳水扁式陰謀，嘴巴要密得像個特務頭子，你偏要叫一個最「大嘴巴」的人，去幹一件最須口密的事，豈不是笑話！特朗普的幕僚固然想幫主人贏得總統選舉，但只會想別的方法，情形就如你不會叫一個最邪淫的人，去跟別人比賽誰的禁慾時間長。

況且，特朗普身邊最多叛將，他的姪女和前國家安全顧問博爾頓都曾出書揭露其醜聞。如果要用上阿扁式伎倆，必須擁有大量絕對忠誠的同謀者，這卻是特朗普除口密之外，第二樣最缺乏的條件。白宮主人如此聰明，他不會去做一件自己根本做不來的事。