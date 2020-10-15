香港贏在起跑線，深圳輸在起跑線，然而香港這隻驕傲的兔子，領跑一陣以為自己叻到飛起，於是自以為瞓多一陣再跑都會贏十條街，誰知美夢未發完，已變成一隻縮頭烏龜！

深圳奮發圖強，以「時間是金錢，效率是生命」風雨兼程的追趕，日子有功，尋日迎來深圳經濟特區成立四十周年慶祝大會，國家領導人南下祝賀，林鄭率一眾港官「趁熱鬧」，「珠玉在側，覺我形穢」，未知有否百般滋味在心頭？深圳GDP於一八年首度超越香港，有關差距日漸擴大，但港府廢官睇怕一啲都唔覺得「形穢」，仲話唔介意，更認為香港與深圳可良性競爭及深度合作咁話！有政界人士炮轟港府庸官當道，不爭氣、不長進，猶如舉手投降，都真係冇眼睇！

《國語》記載這麼一則軼事：晉文公問郭偃，說他開頭以為治理國家很容易，如今卻覺得愈來愈難了，這是為甚麼呢？郭偃回答：君以為易，其難也將至矣！君以為難，其易也將至焉。郭偃的話，就是告訴主公，當你認為一件事情睇嚟易過借火，做起上嚟自然會愈來愈難；主公覺得做起來好難時，只要一直做下去，慢慢就會覺得容易了！

如今港府眼見深圳喺多項競爭力排名領先香港，科研創新不在話下，連港口貨物吞吐量亦早已超越香港，香港啲庸官「未打先扯白旗」，所謂「執行力高」又淪為笑柄！之不過，「君以為難，其易也將至焉」，港官連嘗試也懶，咁香港未來就係咁先！去年發表嘅《全球城市競爭力報告》，喺百強排名中，深圳排第四，上海排第十，香港只排十三，前三名為紐約、倫敦、新加坡。學者指深圳多年前曾參考香港發展模式，現階段輪到港府向深圳學習及尋求合作，可見風水輪流轉之餘，在全球講究績效管理的當下，香港庸官一味吹水走數，所謂政策又好高騖遠，香港有乜辦法唔繼續沉淪？