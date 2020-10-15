世界衞生組織為確保未來得以平均按疫情衝擊程度分配新冠肺炎疫苗，推動COVAX全球疫苗計劃，不少國家響應接受編配，但強大國家似乎對計劃興趣不大，美國明確拒絕加入，俄羅斯尚未決定，德國和法國只提供資金給世衞推動計劃。多個大國對疫苗計劃的保守態度，只有一個原因，就是他們可以用強大國力在市場搶購研發成功的疫苗。

北京在該計劃推出之初並沒有表態加入，但支持其目標，況且當時疫情大爆發，各國有不同設想，美國及歐盟等紛紛大力研發針對性疫苗，取態絕對影響世衞的疫苗分配計劃，若北京二話不說第一時間加入，不少大國就會連最少的國際道義也不負擔，認為有北京龐大的疫苗研發後盾及資源，大國提供給世衞的資金也可省回。現時世衞的疫苗計劃基本已成形，各國也承諾提供資金援助，只有美國在仇視世衞的前提下堅持不加入，這個計劃未來預期能夠發揮分配疫苗的較佳效果。北京近日宣布，已跟全球疫苗免疫聯盟簽署協議加入計劃，相信北京這個動作，亦會吸引俄羅斯加入。

未來大量生產的新冠肺炎疫苗，最初會出現供應不足及不平均的情況，美國及歐盟國家已大量訂購疫苗，引發初期供應分配不均的危機，COVAX的功能是用另一個渠道獲得疫苗，至少確保參加計劃的國家得到一定數量的疫苗供應，特別是貧窮和發展中國家，寄望這個計劃提供基本的需要。

中國參加這個計劃，預計可大大提升疫苗的供應量，而在內地疫情基本受控下，對疫苗的需求沒有其他國家般殷切，故可以發揮最大作用，援助受疫症嚴重威脅的國家。

此外，倘若北京在疫苗計劃剛推出時就加入，美國會再次發動「世衞遭北京控制」的批評攻勢，鼓動盟國不支援計劃，但現時計劃已基本成形，北京才宣布加入，美國連搞小動作的機會也消失。