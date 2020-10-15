正論：貓狗墮無間地獄　律政司助長歪風

上樑不正下樑歪。律政司司長鄭若驊民望「墊司底」，其統領的律政司同樣黑白顛倒，亂象如麻。深井豪景花園早前有三十隻寵物慘遭人從高處擲下，非死即傷，雖有涉案人自首，但律政司仍然以證據不足為由撤控，激起全城嘩然。結果不旋踵，虐待動物的案件變本加厲，元朗又有大批貓狗被發現困在環境惡劣的密閉村屋內，部分動物傷口深可見骨，慘不忍睹。事實證明，律政司一個徇私枉法的決定，形同為虐畜者鼓與呼，無辜動物墮入無間地獄，叫天不應，叫地不靈。

元朗大棠路南坑排村一間極簡陋的鐵皮村屋，數年來擠滿四十多隻貓狗，每逢晚上都傳來陣陣哀號，恍如求救。本報記者連續兩日到場視察，發現屋內貓狗皮黃骨瘦，惡臭撲鼻而來。有村民表示，上址租客疑收容大量流浪貓狗卻沒有妥善照料，幾乎所有狗隻皆患有皮膚病疑似「生滋」，部分狗隻甚至腳傷見骨，怵目驚心。屋內情況亦欠缺打理，貓狗的排泄物無人清潔，衞生情況極之惡劣。過去曾有村民向愛護動物組織求助，但礙於涉事村屋乃私人地方而無計可施；亦有愛心義工為貓狗放低糧食，詎料不久即遭村屋租戶貼上告示拒絕，甚至將窗戶密封。直到昨日，警方、漁護署及愛護動物協會終於介入並將動物接走，警方將調查事件是否涉及虐待。村屋租戶其後現身，堅稱已盡力照顧流浪貓狗，但因為工資低微，難以維持生計。

印度聖雄甘地說過，「一個國家的道德水平，可從國人對待動物的方式衡量。」今次事件是好心做壞事，還是蓄意虐待動物，還待釐清，但本港虐待動物案件層出不窮、道德水平低下卻是不爭的事實。遠的不說，激起極大爭議的深井豪景花園掟動物落樓案，三十隻被掟落樓的動物中，十八隻當場慘死，其餘受傷，但律政司拖延逾半年，竟以未有足夠定罪證據為由放生兩名涉案男子，即使其中一人主動自首，證據確鑿，連反對派政客都批評「警察拉人，律政司放人」，過千名寵物主人聯署要求重新調查，依然無法敲醒律政司麻木不仁的神經。

人世間所有的惡都不是突然爆出來，而是得到姑息縱容，從小惡變成大惡。作為維護法治公義的政府部門，律政司有做好本分嗎？有主持公道嗎？貓狗何辜！人們但見動物慘遭殘害，涉事人喪盡天良依然不用負上刑責，無異於鼓勵後來者惡向膽邊生。君不見，個多月前便發生三宗走私寵物葬身大海案，主人因疫情關係與寵物兩地相隔，遂委託寵物酒店將愛犬愛貓運往內地團聚，詎料所託非人，私梟疑為逃避海關追捕而將寵物拋入大海。慘劇歷歷在目，旋即又有教師夫婦領養兩貓造成一死一傷受查，昨日又有元朗貓狗地獄事件。正如立法會議員批評，律政司姑息養奸，助紂為虐，導致社會認定港府不關心動物權益及生命，助長錯誤價值觀，令犯案者有恃無恐，令有口難言的小動物頻頻受害。

綱紀一廢，何事不生。這些年，律政司撤控決定一次比一次離譜，一次比一次受爭議，致使香港亂象一浪接一浪，但律政司依然死性不改，捉放曹鬧劇沒完沒了。由虐殺動物的兇嫌，到反中亂港的黑手，再到名不見經傳的黑暴小卒，只要獲律政司「垂青」，無一不獲放生。最經典的是壹傳媒黎智英的政治黑金案，律政司司長鄭若驊甫上任即以「證據不足」為由不檢控，其涉及的佔中案同樣不了了之。

官字兩個口，「證據不足」成為最百搭最方便的託詞，一句證據不足，十八隻動物慘死無人受罰；一句證據不足，漢奸走狗將香港搞得天翻地覆同樣毫髮無損。香港亂成一鍋粥，整個社會烏煙瘴氣，是非不分，律政司放生、撤控、再放生絕對是罪魁禍首。

姑勿論如何，動物的命也是命，貓狗更是人類最忠誠的朋友，豈容虐待事件一再發生！今次的元朗貓狗地獄事件固然必須查清究竟，深井的掟動物落樓案更需重新調查，將虐殺動物的兇嫌繩之以法。港府亦不能坐而論道，必須加快完善《防止殘酷對待動物條例》，收緊殘酷虐待定義，引入「謹慎責任」，提高罰則；最重要是撤換無能涼薄、庇奸護惡的律政司司長，徹底改革律政司，否則，不公不義之事勢必陸續有來。