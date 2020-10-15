世界視線：特粉勢力猶在　切割談何容易

美國總統選舉進入倒數階段，有分析指共和黨內部一些人深知特朗普選情不妙，正紛紛調整策略，保持與特氏的距離，以免「跟車太貼」，車毀人亡。

除了特朗普在參議院的盟友、德州參議員克魯茲「唱衰」選情，指該黨可能總統、參議院和眾議院「三輸」；更有報道指，參議院共和黨領袖麥康奈爾最近曾暗示，議員們若「覺得有需要」，可與特氏保持距離，特別是特朗普政府在抗疫方面的表現，作為重災區的南部和中西部的民意代表們，更可以「是其是，非其非」。

另一方面，南卡羅萊納州參議員格雷厄姆和緬因州參議員柯林斯，最近都就特朗普取消新冠肺炎疫情的救助計劃，繼續與民主黨控制的眾議院磋商，表達了不同意見。不可不知，十一月的大選除了決定今後四年白宮的主人誰屬，也將改選參議院中的三十五個議席，眾議院則會全部改選，在此情況下，面對改選的議員須安撫特朗普的支持者，如何在確保基本盤不至於流失的同時拉攏中間選民，甚考智慧。

亞利桑那州參議員麥克薩利的處境及態度，堪稱典型例子。州內民調顯示，多達六成選民對特朗普的抗疫措施表示不滿。在被問到是否為支持特朗普自豪時，麥氏顧左右而言他，只表示自己為本州而戰，為每天將立法文件送到總統辦公桌上而自豪。事實上，共和黨政客們對特朗普的所謂「切割」，也只能像麥氏那樣避重就輕，小罵大幫忙，到了「大是大非」的核心議題，共和黨人還不是要歸隊力挺總統！最突出的例子是特氏堅持趕在投票前夕任命巴雷特為聯邦最高法院大法官，參議院上下莫敢不從，就連向來批評特氏不遺餘力的羅姆尼也不例外。

本來，在正常的選舉生態中，選民「配票」是正常不過的行為，具體到今屆美國大選，共和黨一旦連參議院的控制權也失去，將沒有人能制衡民主黨；然而前車可鑑，兩年前國會中期選舉，一眾膽敢對特氏說「不」的共和黨人，幾乎都落敗收場。實踐證明，特朗普的「鐵粉」們，仍然是「成事不足，敗事有餘」的一股「重要力量」。