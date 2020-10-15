功夫茶：法官三變二可行　奈何在上者怠政

特首林鄭月娥破天荒押後「撕政報告」，尋日復會嘅立法會只好聚焦審議四條政府法案。當中以《高等法院條例》嘅修訂最令議員關注，司法機構建議修訂上訴庭處理部分司法覆核許可程序，由一般三名法官改由兩名法官處理，以加快處理案件，包括免遣返聲請嘅司法覆核案。

嗱！律政司喺去年十二月嘅立法會文件中引述大律師公會不反對建議。多名建制派議員亦支持政府修例，認為可以讓司法機構靈活調配人手，去處理其他案件；而向來為反而反、一味要拉布嘅反對派議員就表明反對有關修訂，話會影響普通法要求嘅「最高公平標準」云云。好心喇，反對派開口埋口講「公平正義」，但黑暴以來，咁多「警察拉人，司法放人」嘅例子不斷上演，又唔見佢哋出過一句聲！再講啊，有識之士都指出香港唔單止冇三權分立，有嘅係三權扯皮，司法獨大，呢，漢奸黎一身是罪，更涉嫌干犯國安大法，一樣保釋至今逍遙快活，反對派為何又唔覺司法不公平？

一本通書又豈能睇到老，近年本港備受假難民呢個治安毒瘤困擾，有關免遣返聲請嘅案件，所佔比例相當高，當中九成九人根本唔係受到政治迫害，司法機構卻須調配人手處理。若然條例草案獲通過，就可騰出一個人手，雖然只係「皮毛」嘅改革，始終未能應付大量積壓案件，包括黑暴和一四年違法佔中案件，但總好過乜都唔做。有議員亦指出，上世紀八十年代英國已有兩名法官處理上訴庭案件嘅案例，證明由兩名法官處理上訴庭案件並非新鮮事！

計功夫茶話，反正近排咁多關於法官審案被批評立場偏頗及裁決不公，司法系統嘅公信力幾近蕩然無存，反對派驚由三變二會影響司法覆核案件嘅「最高公平標準」，無疑係諗多咗！其實，減多個都仲得，呢啲法官正一「平時袖手談心性」，眼見年輕人明明為非作歹，破壞社會秩序，依然稱頌其「優秀」，應「保留有用之軀」，試問香港依家法治不彰，司法不公，佢哋又點會「臨危一死報君王」吖！反正法官偏頗判案一樣調職加薪，所以話減少一個都係為庫房慳錢啫！

反對派除咗亂噏當秘笈，根本提不出實際反對理由。本港免遣返聲請問題嚴重，假難民濫用機制賴死唔走，搞到香港治安惡化，烏煙瘴氣，仲要耗費大量公帑養毒瘤！司法覆核絕對要快，今趟輕微修訂只是順應要求，司法機構發現問題，律政司提出修改，希望提高法院效率；可惜被外界炮轟為「避政司司長」嘅鄭若驊，尋日又隨特首出席深圳慶典，缺席半日會議，未能即時現身解說有關修訂及接受議員質詢，輕重不分，難怪民望長期食泥，怠政而被各界嘲為「霸着毛坑不拉矢」，在上嘅係咁嘅貨色，法官人手點變都係得個吉啦！