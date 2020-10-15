神州觀察：一家九口奪八命　食安問題須正視

內地近期在道路交通、景區遊樂項目、建築設施等方面的事故災難接二連三，沒少出現人命傷亡。而食品安全方面存在的問題亦不容小覷，以至從校園到社會，各種病毒感染、食物中毒事件同樣頻密出現，當中不乏奪命慘劇，可說危機重重，食安監管防範工作亟待加強。

黑龍江雞西市近日有一家九口聚餐，在食用俗稱「酸湯子」的粗麵條後全部食物中毒，當中更有八人不幸死亡。經查慘劇是由一種名為椰毒伯克霍爾德氏菌的胞菌污染食物產生米酵菌酸引起中毒，常因天氣炎熱潮濕、儲存不當變質而生成；誰知涉事食材已存放一年之久，而胞菌耐熱性極強，就算用開水煮沸也不能破壞，一旦中毒，更無特效藥可解，且致死率極高，可見一些民眾的食安觀念非常令人憂慮，各界亦應從該宗悲劇中吸取教訓，政府更有必要加強食物安全常識普及推廣工作。

類似悲劇早前亦曾在廣東揭陽市上演，事發當地一間腸粉店，十一名顧客在進食粿條後中毒送院，其中一人搶救無效而亡；當局事後發文提醒消費者，稱進入高溫潮濕天氣，河粉、腸粉、粿條等濕米粉容易受椰毒假單胞菌污染而產生米酵菌酸毒素，冷藏不當或超過保質期食用，引發中毒的風險會大增。此事亦暴露出相關餐飲經營者、食材供應商乃至某些政府職能部門的衞生安全意識薄弱、監管缺失等嚴重問題，所謂人命關天，絕不能只停留在嘴上。

至於內地校園食安問題亦十分突出，學生沒少吃過期變質、發霉腐爛食材，動輒集體發燒、上吐下瀉送院搶救，一再牽動學生家長乃至全社會的神經。一樁樁令人擔憂的事件背後，又總能凸顯出某些並不複雜難解的問題來，譬如山西財經大學近日爆發的諾如病毒感染，就與學校食堂、水源供應等整體衞生環境不無關係。

有趣的是，當地監管部門檢查後竟表示甚麽問題也沒查出來，惟遭學生踢爆學校餐具不衞生情況早非一兩天的事，直至事發後，食堂才裝模作樣打開消毒櫃，餐具也明顯變乾淨了，簡直就是在糊弄人。

而像黑龍江哈爾濱的四間中小學、逾一百七十人集體食物中毒事件，問題直指食物供應商，惟涉事餐飲公司竟於不久前剛獲當地食品安全管理體系認證，等級評定更屬優秀，實在很諷刺。校方因放任這樣的公司為學生供餐，遭質疑背後可能存在利益輸送黑幕，政府這種走過場式監管，又將民眾的生命健康置於何處？結果就是，部分民眾食安意識匱乏，商家又只顧賺錢，社會各界都不願履行應盡之責，政府監管機構形同虛設，以致奪命事故天天有，到處都在死人，亂七八糟。