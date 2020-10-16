在香港中文大學校方與學生的公開集會上，內地生的發言遭本地生侮辱叫罵，粗言穢語不絕，令人奇怪，究竟這些本地大學生是否由黑社會培育出來的邊緣青年，不知用甚麼方法混入中文大學成為大學生。即使他們真的通過考試成績入學，有才無德，缺乏家庭、學校及社會的德育訓練，他們會成為怎樣的人才呢？開學以來，不少內地生在校園受到本地生的言語攻擊，地域歧視見諸言行，在大學校園氾濫，究竟中大變成甚麼的大學？

這些本地生聲稱中大是「暴大」——暴動暴徒的大學，與大學教育掛不上關係。粗言穢語，行為粗魯霸道，着意欺凌，已不是中小學的霸凌，而是醜陋無理的地域歧視，觸犯法律。

中大校園被佔據成暴動的場所，不少中大生被捕，令人奇怪的是，哪有這類的大學生，勾結外人，以破壞本校的校園為榮？更奇怪的是，中大上至校長、院長，下至教職員，少有責難，反而是像隔岸觀火，也有不少給予大學生的破壞種種支援、鼓勵。中大成「暴大」，便不只是暴徒學生之「功」，校方與教職員也有所貢獻，與有榮焉！為甚麼會這樣？若他們要革命，便光明正大地跑出校園，攻擊政府，推翻政府，以身試法，以身受刑，公開與國安法對抗，為甚麼躲在校園，作這樣醜陋欺凌內地生的歧視言行？

這是宵小之為、是懦弱之徒的劣行。而明顯這樣歧視違反了香港法律，校方還在包庇，校方便成從犯，內地生應向香港有關當局報案，控訴這些本地生和中大校方犯上歧視之罪，把中大校內的醜惡示之於眾，繩之以法。

作為中大校友，這樣的中大不是我素所經歷和認識的中大，或其中教育學生進行歧視的教師，也非本來認識的學者。是甚麼政治宣傳和洗腦把他們徹底改變？是美國勢力滲透入中大，如港美中心那樣？抑或是他們的學養淺薄，經不起考驗，被政治宣傳荼毒，便喪失了學者的修養和多年的教養？或許他們本質便是如此。

無論理由如何，中大給人認清楚了它在冠冕堂皇之下的另一面。哪一面才是真實，才是它本質呢？

中大的優良傳統，新亞、崇基、聯合書院的傳統幾十年，如今變成「暴大」，是否還有它們存在的意義和價值呢？

親者痛、仇者快。或許傳統和承載傳統的中大校友還有機會扭轉逆勢，重建大學的風氣。

不然的話，我們只能寄望在深圳中大的分校來傳承中大優良的傳統。