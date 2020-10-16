香港淪落到今天這個地步，亂象不止，行政、司法、立法、教育、媒體等等存在的問題皆為亂源，都要解決，香港才能治平有象，亂萌不生，在「一國兩制」路上行穩致遠，才能融入國家發展大局，納入國家治理體系，在中華民族的復興大業中做好自己、發展自己，這是歷史趨勢，命運使然，香港沒有得揀。

一切抗拒這個趨勢和命運的，都會被無情淘汰拋棄。早二十年、十年這樣講，香港的大多數人不會相信，反對派、戀殖精英們更會拚命反對。一直以來，他們悉力幹的事情，是把香港和中國內地盡量隔絕，是把中國視為洪水猛獸，是把中國的現實和未來描述得一團染黑，是千方百計別讓內地「沾上」香港。更有甚者，是把中國內地、中央政府當成「假想敵」，逢中必反，是把朝廷支持香港的一切「大禮」都視為毒藥。

他們反來反去的最終目的是要毀掉「一國兩制」，走向「港獨」分離之路，於是香港亂象叢生，管治癱瘓，經濟民生凋敝，貧富懸殊擴大，社會矛盾尖銳。香港原以為傲的「國際大都市」的這個中心、那個中心相繼失掉，且找不到經濟發展的新方向、新動力，在快速發展的內地及周邊區域中，香港由原先的兔子變成了烏龜。

然而，這隻可憐的烏龜還要自高自大，心安理得，還在自我內耗折騰，還在胡亂找一些理由自我安慰。他們對一橋之隔的深圳尤其不忿，妒火中燒酸溜溜，講來講去，不出「憎人富貴嫌人窮」之小人心態。「有靈堪託夢，無心解自謀。不能蓍下伏，強從蓮上游。負圖非所冀，支床空見留。儻蒙一曳尾，當為屢回頭」。香港這隻烏龜既不堪託夢，也不能「自謀」，既不能蓍下伏，也不能蓮上游，完全不知所謂，可憐可悲之至也。

香港存在的問題、毛病和悲劇，完全靠香港自己是解決不了的，必須以國家之力把它拔出泥沼，以國家之力讓它重歸為兔。然而，談何容易！問題如山，積重難返姑不論，就說排除人為之阻力，朝廷能下得重手嗎？