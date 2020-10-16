常說慈母多敗兒，香港回歸以來，中央一直呵護有加，有求必應，許多政策刻意傾向這個寵兒。可惜爛泥扶不上壁，香港並沒有利用中央提供的優惠政策好好發展，反而陷入政治泥沼，自毀根基，走向沉淪。尤其是經過佔中之亂和反修例黑暴的攬炒，香港面目全非，再也不是過去的東方之珠。中央對香港的信心和耐心也漸漸耗盡，由希望變成失望乃至絕望，對港政策不得不改弦易轍。國家領導人專程南下慶祝深圳經濟特區成立四十周年，既是對深圳的加持，也是對香港的警示：既然香港靠不住，只好全力扶持深圳取而代之。

其實早在去年八月，中央已宣布支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，意味着其戰略定位獲得提升，也意味着深圳加快發展步伐。如今再加上國家領導人的祝福，深圳如虎添翼，勢必更上一層樓，除了進一步鞏固創新創意產業中心地位，而且銳意打造成與國際接軌的金融中心。

很明顯，在大灣區發展規劃中，深圳已成為無可置疑的龍頭，香港再不思進取，遲早淪為包尾大幡。港府高官說不介意深圳GDP超越香港，既是自嘲，也是無奈，介意又有甚麼用？過去深圳希望與香港合作，港府拒人於千里之外，如今主客易位，即使香港想與深圳合作，人家也未必願意。當年計劃興建港珠澳大橋時，廣東提議雙Y方案，即從珠海和澳門的兩頭連接香港和深圳的兩頭，這對大家都有利，詎料港府堅持單Y方案，將深圳摒出局，深圳只好另起爐灶興建深中通道。一旦深中通道通車，港珠澳大橋勢必更加冷清，這不正是港府自私自利、鼠目寸光導致的惡果嗎？

沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。內地發展速度驚人，深圳固然遙遙領先，其他城市也迎頭趕上。海南建設自由貿易港，將實現低稅率、簡稅制、零關稅，超越香港只是時間問題。