寵物不論貓狗，都是人類的朋友，一個地方的文明程度，市民對寵物態度可見一斑。其實政府對動物的態度也是非常重要，市民先進，政府落後，這個地區一定矛盾重重，舉步維艱。

深井屋苑三十隻寵物遭高處擲下，釀成近廿隻死亡，有人投案，律政司竟然撤銷檢控，各界激憤，更憂慮助長虐待動物風氣，果然此類案件掃之不盡，近日又揭發元朗村屋近半百貓狗懷疑被虐待事件，每晚都傳出淒厲叫聲，本報記者發現屋內貓狗狀況極差，傳出惡臭，大部分「生滋」以及腳傷深可見骨，屋內衞生惡劣，多個部門日前才採取行動，接走該批動物。

近月連續多宗走私寵物案，私梟為逃避追捕而將動物掟入大海，造成慘劇，又有教師夫婦領養貓隻後竟然兩貓一死一傷，再加上元朗恐怖動物屋，香港赫然成為動物的修羅場，國際金融中心變了全球知名的虐畜中心，八百萬香港人一起蒙羞。

香港大部分人對動物一向都算有愛心，就算政府勸喻不要餵飼流浪貓狗，都經常見到有人定期上山擺放食物，甚至野豬及猴子都不愁食物，這些舉動極具爭議性，不值得鼓勵，但由此可見虐待動物只是一小撮人的行為，然而這是犯法的事，為何有人會明知故犯呢？最主要原因是法治不彰，讓醜聞不絕、其身不正的鄭若驊做律政司司長，捍衞法治，實在是世紀荒謬之事，所以律政司在她麾下簡直不堪入目，連人證物證俱在的高空擲殺動物案也放生，釋出虐待動物不用負責任的惡劣信號。

莫講話虐待動物，就算搞暴動反中亂港危害國家安全，大有人逍遙法外，大漢奸黎智英惡行滔滔，到現在連一次定罪也沒有，還可以出入豪宅歎美食，很多人想他吃的是赤柱飯，但想歸想，一日有鄭若驊在位，保護傘護體，法律制裁不了，黎智英可能要等天收，這個日子會否很遠？