香港人很幼稚，尤其黃絲的幼稚程度，令人啞然失笑。國家領導人南下深圳出席經濟特區成立四十周年慶祝大會，明言「深圳是大灣區建設的重要引擎」，鼓勵港青北上發展。過去是內地青年對香港趨之若鶩，現在則是避之則吉，今年中大深圳分校收取內地生的分數線首次超過香港中大，誰是大灣區龍頭不言自明。但觀乎黃絲仍然一副嗤之以鼻的態度，繼續沉醉在大香港的自高自滿之中，香港不斷沉淪，豈是無因。

先看某黃絲KOL的評論，他將香港比喻為一間以光速進食和夥計態度差聞名的茶餐廳，認為外界說香港被深圳超越，就像警告該茶餐廳會被連鎖快餐店或米芝蓮法國餐廳超越，「連鎖快餐店開得分店再多，米芝蓮法國餐廳的評價再好，也不關茶餐廳的事。」啊，原來有些香港人甘於停留在茶餐廳的格局，別說進身成為米芝蓮餐廳，就連成為連鎖集團也一臉不屑，這種思想不是井底之蛙，就是自卑變成自大。

香港過去之所以由小漁村變成國際金融中心，靠的是香港人拚搏和上進精神，更重要是香港作為中國對外的門戶，是中西方連接的橋樑。要是上一代香港人不思進取，滿足於做一間茶餐廳，香港哪會有東方之珠的美名？茶餐廳做得再好也是小眉小眼，有甚麼遠大前景可言？

黃絲們至今仍不相信深圳可以取代香港，他們不願意了解國家發展，只知奉英美為時尚，卻看不見英美早已走下坡，利用香港圍堵中國，不過急欲苟延西方霸權而已，如果中國不成威脅，洋人怎會這麼着急？

香港的成功從來不脫背靠祖國的優勢，一旦香港人拋棄優勢，自絕於天下，國家亦無必要再遷就香港。就像歷史上所有盛極而衰的名城，如意大利「商貿中心」威尼斯，又如英國「工業革命先驅」利物浦，以至美國「汽車之城」底特律，最後只留下一聲嘆息。