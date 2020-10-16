有日本傳媒透露，美國總統特朗普會在大選前突然造訪台灣，宣布美台建立邦交國關係，在海峽兩岸投下一枚深水炸彈。

特朗普從新冠肺炎疫患中康復後，民望拾級而下，近日公布的一項民調，更落後競選對手拜登十七個百分點，故不少人估計他會兵行險着，正式與台灣建交，以重振低迷的民望。

不過，此說只是想當然而已。咱們先不談特朗普會否行此一着，就算會，你認為台灣民進黨真敢冒天下之大不韙，這樣輕易收下一支刺手的橄欖枝嗎？

想判準時局，就要懂得揣摩帝王心術。二○一八年，美國和北韓領導人展開歷史性會面，特朗普和金正恩在新加坡喜相逢，平壤更宣稱會放棄核武。當時不少評論認為美朝交好後，中國會給撂在一旁，這是北京一次嚴重的外交挫折云云。

持此論者未免想多了，其時本欄便斷言中朝關係牢不可破，金正恩只是在忽悠特朗普。事實證明確是如此，新加坡之會距今兩年多，北韓並無棄核，剛展示的長程導彈，更聲稱可以威脅美國全境。金氏王朝帝君的心思，其實不難猜透，美國總統的任期短，外交承諾再信誓旦旦，到下一任可能就會變臉，反觀中國領導人的任期長，彼此能建立持久而可靠的關係。金胖子是聰明人，他又豈會捨長取短？

台灣領導人蔡英文一樣會懂得上述心思，美國總統特朗普說要跟寶島建交，不過是為刺激短期民望，他一旦下台，繼任者不知又會作何打算，台灣卻從此徹底開罪北京，海峽兩岸將會長處戰爭危機。蔡英文不笨，她才不會把自己置於火爐上烤。所以，即使特朗普帶上建交文件，強行飛到台灣，大抵小英也會推搪說：「對不起，總統先生，我今天的手有點抖震，這文件嘛，咱不是不想簽，但將來有機會再說好嗎？」