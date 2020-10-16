新一任立法會早兩日舉行首次會議，繼續就《二○一九年成文法（雜項規定）條例草案》恢復二讀辯論。不過，民主派延任後亦延續「拉布」行動，全日共十二次點算法定人數，耗時兩個鐘，擺明想策動流會，猶幸今趟建制派有備而來，全部坐定定喺度。經民聯議員梁美芬直斥民主派死性不改，損人不利己。

開講都有話：狗改不了吃屎，貓改不了偷腥！老朽亦一早指出，立法會在反對派一味叫囂胡鬧搞事下，議會功能早變成垃圾會！今二十一名反對派議員留任，立法會整體格局不變，唯一可預知嘅係抗爭升級鬧劇不斷！立法會主席希望留任嘅反對派議員回歸初心，專注經濟、民生等議題，那是癡人說夢！反對派明知「掉下去爬上來甚為難」，難得多一年玩吓，仲唔玩到盡咩！

周三甫一開會，已經亂象紛呈！消息指政府正草擬修例，容許內地嘅香港居民於境外投票，並於短期內提交立法會審議，都唔使問阿貴咯，屆時民主派肯定又會用盡一切招數力阻議案通過，「六國大封相」自是必有之戲肉！建制派就話若然出現肢體衝突，將果斷報警處理，甚至引用《港區國安法》處理，比起以往引用《立法會（權力及特權）條例》更加辣。老朽都希望港區國安立法，唔好擺喺度得個樣，任其生銹，徒法不足以自行，老朽都希望國安立法唔好得個壇，最緊要係捉妖吖！

泛民主派議員搞一輪大龍鳳，為延任又辯論又諮詢又民調又綑綁，最終忸怩作態，兜兜轉轉還是我捨不得你——嗰四百萬厚酬，口話抗爭，喺如此時勢，咁嘅絕世好工，玩多一年冇理由唔制啫！最鬼假係嗰位「假難民之父」張超雄，又話此刻置身會議廳係迫不得已，依家有人用槍指住你個頭要你延任咩？連好好先生梁君彥主席都睇唔過眼，既然咁委屈，好心走啦！去擁抱吓啲假難民，用愛心感化佢哋唔好作奸犯科喇！