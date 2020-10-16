歐洲新冠肺炎疫情近日又再爆發，法國一日大幅增加兩萬多宗確診，成爆疫以來新高，英國近日確診病例經常逾萬宗。過去幾日，德國單日增加超過四千五百人染病，意大利新增約三千七百宗確診個案，是四月底以來首次超過三千確診。荷蘭單日錄得破紀錄逾六千宗確診，西班牙日增約四千宗感染。比利時至今有十三萬多人確診，逾萬人死亡，成為其中一個死亡率較高的歐洲國家。

單看數字，反映歐洲多個發達國家面對疫症持續爆發，顯得無奈。世界衞生組織緊急項目主管瑞安關注這地區確診急劇增加，認為各國政府需採取更有效措施防疫。這點就說中了要害，間接批評歐洲多國在疫情穩定但找不到源頭下，貿然重啟社區活動，結果造成病毒一波又一波的爆發。第一波爆疫時，備受影響的多個歐洲國家紛紛採取嚴格控疫措施，停工停課停社會活動，感染數字逐步下降，證明減少人流及聚集，是防疫其中一個有效做法。可是歐洲先進國家的自由豪放習性，抗衡嚴謹抗疫措施。限制社區活動抗疫，與人民心中的自由受限制打對台，歐洲不少國民更訴諸法院，要求推翻政府防疫禁制。西班牙馬德里法院近日拒絕確認局部封城令，理據是禁令衝擊基本自由及權利。

反觀東歐南歐不少社會運動不活躍的國家，雖受疫症波及，但防控措施獲國民支持，齊心抗疫，至今病毒傳播仍受控，沒有像西歐國家的再三爆疫。

這種截然不同的抗疫，和國民政治意識、民主自由體制、醫療系統先進拉上關係。發達的西歐在以上幾方面都優勝，抗疫也要在民主自由框架下開展，他們信賴醫療系統，期待研發出疫苗就萬事皆休，肺炎就如流感般得以醫治，他們能夠第一時間搶購到疫苗，相反小康的歐洲小國只能設法自保，當然嚴守控疫規則，凸顯西歐國家放任抗疫，現需要承擔沒完沒了的後果。