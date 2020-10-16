最高領導人南下巡粵，專門視察海軍陸戰隊。通常來說，領導人視察軍隊時，往往以軍種或者戰區為單位統一安排，單獨接見一支新型作戰部隊並不多見。此次親臨東南沿海前線視察海軍陸戰隊，顯示了高度倚重。

此次視察有兩個特殊時間節點值得注意。一是當下台海局勢緊張，解放軍連續在四大海軍密集展開實戰化訓練，海軍陸戰隊大展拳腳。二是中共十九屆五中全會召開在即，將確立十四五規劃。軍隊同樣要編制相應規劃。領導人此次視察時明確指示，在十四五規劃編制時要通盤謀劃好海軍陸戰隊建設。這分別關乎海軍陸戰隊的現實鬥爭需要與長遠建設發展，因而具備雙重意義。

領導人視察時強調，海軍陸戰隊「在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負着重要職責」。在三大使命中，將維護領土完整置於第一位，實際即是要遏懾台獨。奪島登陸，是當前解放軍演習訓練的重中之重。各大軍種都圍繞此項工作聚焦着力，海軍陸戰隊、陸軍重裝兩棲合成旅、空軍空降兵軍紛紛投入聯合訓練、集群協同作戰。海軍陸戰隊在泛水編波、突擊上陸、縱深奪要等方面，具有不可替代的優勢。加強海軍陸戰隊建設，就是要鍛造應對台海局勢的快速反應部隊。

中國海軍曾長期是近海海軍，因而陸戰隊一直較為弱化，處於輔助角色，分別歸屬三大艦隊領導。在二○一六年軍改中，海軍陸戰隊得到極大加強。獨立組建成軍，在沿海一線設立司令部，並收歸為海軍總部直接指揮管理。雖然級別上低於三大艦隊，但地位平行，加強對陸戰隊的統一謀劃運籌，攥緊拳頭。陸戰隊規模擴大至八個旅，且不僅是數量擴張，更是結構的重塑，在陸戰合成旅之外，還新編組特戰旅、航空旅，打造合成多元的陸海空立體化作戰體系。

同時，海軍陸戰隊奪島登陸演習常態化，且在西南叢林、西北戈壁、塞北大漠、青藏高原等各種複雜地形，錘煉全域機動戰力，提高部隊的適應性。新型兩棲突擊車、兩棲步戰車、無人破障登陸艇、直-20通用運輸機相繼列裝，071型船塢登陸艦與075型兩棲攻擊艦「下餃子」式下水，武器裝備水平不斷升級。目前，域外大國興風作浪，令中國周邊海域波譎雲詭，維護國家海洋權益的鬥爭日益複雜，挑戰日益嚴峻。海軍陸戰隊的運用場景愈來愈多。

此外，隨着海外利益的拓展，解放軍在吉布提建立了第一個海外軍事基地，駐紮主力即是海軍陸戰隊。這是海軍乃至整個解放軍戰略應用思路的重要突破，是發展遠洋海軍的重要進展。

領導人今次視察，釋放出十四五期間海軍陸戰隊繼續做大做強的強烈信號，更好地遂行維護安全統一、維護海洋權益、海域海外利益三大使命，並將為海軍進一步駛向遠海大洋提供支撐，塑造與大國地位相稱的安全圈和利益圈。