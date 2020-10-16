正論：漢奸公然通外侮　國安仍然發虛招

綱紀一廢，何事不生。警方國安處昨日突擊搜查壹傳媒黎智英位於觀塘的辦公室，帶走一批文件，正當外界猜測大漢奸干犯的國安重罪終於有突破性進展、距離正式落案檢控不遠之際，事實卻是另一回事，警方大張旗鼓後便沒有下文，再次落得雷大雨小的下場。難怪有人好不風騷，更同美國國防部前副部長視像通話，既為台獨張目，又為「十二人蛇」叫屈，公然勾結外部勢力向中央施壓，完全不把《港區國安法》放在眼內。

據悉警方今次行動，涉與力高顧問有限公司曾利用壹傳媒位於將軍澳工業邨廠房作登記地址、違反地契條款提供公司秘書服務有關。本身也是力高董事之一、曾任美國海軍情報員且正被警方通緝的黎智英左右手Mark Simon，急不及待越洋替主子發聲，批評警方派出大量警力搜查辦公室旨在騷擾黎智英。通緝犯竟如此高調大放厥詞，視香港法治如無物，都可謂一國兩制下的獨有風景線。

當然，更風騷的人是黎智英。他昨晨與美國國防部前副部長保羅沃夫維茲在社交平台進行直播，儘管多案纏身，但因為得到洋人加持，即如打了雞血似的亢奮，由為台獨背書到為十二人蛇呼冤，再到批評中國大陸是兩岸關係惡化的始作俑者，口若懸河，滿口歪理，甚至要求外部勢力向中國施壓釋放十二人蛇，公然引外力干預中國內政。學者直斥他不甘寂寞自抬身價，企圖繼續擴大影響力，可謂一語中的。

事實上，黎智英與保羅沃夫維茲向來關係密切，二○一四年五月便被傳媒圖文並茂拍下二人在私人遊艇密會五句鐘，不旋踵佔中即告爆發。佔中將香港攪得周天寒徹，是香港由治入亂的分水嶺，埋下日後旺角暴亂和黑色暴亂的種子，二人密謀於暗室，當中有甚麼見不得光的勾當，想也想得到。今次公然在網上談論中國內政，將觸犯中港法律的十二人蛇英雄化，向國際社會散播中國政治檢控的歪理，勾結外部勢力危害國家安全的意圖彰彰明甚，擺明當港區國安法「冇到」兼「𢱑痕」，為何警方國安處以至駐港國安公署皆視若無睹、聽之任之？

環顧全球，任何一個主權完整的國家都不可能容許公然播獨、勾結外部勢力分裂國家的活動存在，香港作為中國一個特區，偏偏卻是例外，都可謂咄咄怪事。過去還可推諉於本港未有國安法例，但今時不同往日，港區國安法生效已經三個多月，所有反中亂港、勾結外部勢力、危害國家安全的亂象理應有法可治，但除了在立法初期風風火火震懾了一批老漢奸「告老歸田」外，至今未曾斬一妖、除一奸、降一魔。沒錯，警方國安處在八月十日曾「大發神威」引用國安法拘捕黎智英等人，但拘而不控，律政司助紂為虐，黎智英至今仍獲准保釋，乃至每天大搖大擺口出狂言，不是抹黑中國唱衰香港，就是散播台獨，挑撥離間，再不然就是勾結外部勢力干預中港內政，其反中亂港總指揮的地位依然穩如泰山。

世不患無法，而患無必行之法。國安法利劍懸而不用，很快就會淪為生銹菜刀，加上司法向來是反中亂港的保護傘，「警察拉人，司法放人」屢見不鮮，足見司法界對國安法牴觸極深，明頂暗抗，如果中央及港府繼續以為亮了劍就等於萬事大吉，不敢真正斬妖除魔，敢肯定虛火很快就會熄滅，暴亂很快就會重來。這絕非危言聳聽，香港的問題千頭萬緒，外部勢力樹大根深，本來單靠一條國安法是否足以平天下已令人無甚把握，何況當局還要有法不依，執法不嚴，令國安法威力大減。君不見，佔中和旺暴平息後，中央DQ了一些港獨小學雞，特區局面相對平靜，當局便以為形勢大好，沒有乘勝追擊斬草除根，結果沒多久，特區史上最大的黑色暴亂便一發不可收拾，亂象持續一年而不退。

更不必說，黎智英被捕後，壹傳媒股價隨即出現瘋狂異動，更有十多人涉嫌造市被警方拘捕，證明反華勢力不會放過任何興風作浪的機會，更不會吝嗇為代理人送上「最後一桶水」。證監會至今仍然無所作為，調查毫無寸進，不能不令人懷疑保護傘已伸展到證券金融界。無獨有偶，美國國務院昨日正式警告，國際金融機構不要與「打壓香港民主自治而受制裁的人士」進行交易，否則會面臨制裁，擺出咄咄逼人狀，下一輪反中亂港風暴會否由金融戰打響，實在不由人不擔心。

說到底，空有嚴刑峻法而不執行，法律只會失去威嚴，震懾力只會蕩然無存。所謂打蛇打七寸，擒賊先擒王，黎智英作為反中亂港總指揮、外部勢力代理人、亂港黑手及金主，當局絕對沒有姑息養奸的道理。國安法必須一劍封喉，將大漢奸繩之以法，讓他在牢裏一世洗廁所。否則，外部勢力只會繼續在中國的土地呼風喚雨，中央對港全面管治權永遠無從談起，一國兩制行穩致遠的良好意願可以休矣！