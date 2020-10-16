世界視線：憂恐怖主義滲透　俄促高加索停戰

阿塞拜疆與亞美尼亞的戰爭已延續至第三周，說明俄羅斯斡旋的停火協議並未奏效。克里姆林宮對局勢的焦慮必定與日俱增，因為俄羅斯所屬的北高加索地區就在戰場附近，那裏有一個世人皆知的火藥庫，名字叫車臣。

高加索爆發戰爭後，俄羅斯情報部門公開警告，根據俄方掌握情報，數以千計中東武裝分子正湧到納卡前線作戰。雖然俄方沒有明確指出這些武裝分子為誰而戰，但俄羅斯盟友敍利亞總統阿薩德作補充。他證實本來盤據在敍國的武裝分子，參與攻打納卡的行動。處於交戰一方的亞美尼亞更是明確指稱，單是在開戰頭兩天，土耳其便派出了四千名敍利亞僱傭兵，支援阿軍作戰。

然而，俄羅斯安全部門真正擔憂的還不是納卡的戰鬥，而是武裝分子暗度陳倉，滲透至車臣發動戰亂。早在蘇聯崩潰初期，高加索地區就曾戰禍連連。一九九二年，阿塞拜疆與亞美尼亞首次為了爭奪納卡而大打出手。當年，來自中東和車臣的回教武裝分子，便曾協助阿塞拜疆作戰。這場戰爭刺激了車臣的分離運動，整個地區法治崩壞。不到兩年後，俄羅斯政府軍便與車臣游擊隊爆發首次戰爭，至一九九九年又爆發了第二次車臣戰爭。

首次車臣戰爭爆發於蘇聯崩潰不久，俄軍裝備惡劣，紀律散漫，經過兩年艱苦戰事後俄軍撤離，車臣維持了實質的獨立。直至一九九九年，時任總理的普京再次揮軍高加索，一舉平定車臣武裝，此次勝利亦令他登上俄羅斯權力的巔峰。不過，高加索各國家和地區存在緊密的宗教、歷史和政治淵源，同時亦是大國博弈的棋盤，普京從未能安枕無憂。

無論是對於俄羅斯的戰略安全，還是普京個人的政治威望，車臣都不容生亂。阿塞拜疆和亞美尼亞的戰事如曠日持久，莫斯科自然會擔憂在車臣等地引發骨牌效應。普京目前面對的國際局勢並不樂觀，俄羅斯周邊既有北約加緊圍困，又有白羅斯和吉爾吉斯的顏色革命，現在高加索又燃起了戰火，因此俄方絕不會坐視武裝分子滲透。